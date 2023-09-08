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Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tansiyon giderek artıyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı...

08.09.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan ordusuna bağlı birlikler Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada açılan ateşe karşılık verildiği bildirildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tansiyon giderek artıyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı...

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine Ermenistan güçleri tarafından ateş açıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın açtığı ateş 13.35'den 13.45'e kadar devam etti.

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AZERBAYCAN KARŞILIK VERDİ

Ordubad ili güzergahındaki mevzilerinin Ermenistan ordusuna bağlı birlikler tarafından ateş altına alındığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, açılan ateşe Azerbaycan ordusu birlikleri tarafından karşılık verildiği kaydedildi.

Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı bölgede bulunan Ermeni silahlı grupların Azerbaycan ordusunun Ağdam yönündeki mevzilerine yaklaşmak amacıyla yerel saatle 14.00 civarında yeni hendekler kazmaya çalıştığı belirtildi.

Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin aldığı tedbirler sonucu çalışmaların engellendiği aktarıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan nahçıvan

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