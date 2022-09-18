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Azerbaycan'ın yurt dışındaki büyükelçiliklerine çirkin saldırı! Tepki geldi: "Ciddi endişe doğuruyor"

18.09.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşitli ülkelerde Azerbaycan büyükelçiliklerine Ermeni gruplarca saldırı girişiminde bulunulmuştu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerdeki saldırılara tepki gösterilerek, ”Ermeni radikallerinin Azerbaycan’ın yurtdışındaki diplomatik temsilciliklerine saldırıları ciddi endişe doğuruyor” denildi. Azerbaycan’ın Fransa Büyükelçisi Rahman Mustafayev ise görüntüleri paylaşarak "Fransa'ya yazıklar olsun" dedi.

Azerbaycan'ın yurt dışındaki büyükelçiliklerine çirkin saldırı! Tepki geldi: "Ciddi endişe doğuruyor"

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimin ardından Azerbaycan’ın yurtdışındaki diplomatik temsilcilikleri Ermeni radikaller tarafından saldırılara uğramaya devam ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı saldırılara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Azerbaycan’ın yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarının binalarına yönelik bu ülkelerdeki Ermeni toplulukları tarafından saldırılar düzenlenmesi ciddi endişeye yol açtığını belirtti. Söz konusu saldırıların vandalizm ve terör unsurları içerdiği belirtilen açıklamada, saldırıların diplomatlara ve mala zarar vermeyi amaçladığı bu nedenle bu tür hareketlerin suç olarak nitelendirildiği vurgulandı.

"GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Açıklamada, ”Radikal Ermeni gruplarının suç teşkil eden eylemlerini şiddetle kınıyor ve ilgili ülkelerde bu tür provokasyonları önlemekle sorumlu kurumların görevlerini yerine getirmesini bekliyoruz. Azerbaycan tarafı, radikal Ermeni güçleri tarafından gerçekleştirilen vandallık eylemlerinin ilgili devletlerin kolluk kuvvetleri tarafından araştırılmasını ve bu suçları işleyenlerin yaptıklarının hukuken değerlendirilmesini talep ediyor. 1961 Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi uyarınca diplomatik temsilciliği her türlü saldırı ve zarardan korumak ve temsilciliğin huzurunun ihlali veya hakarete uğramasını önlemek için gerekli tedbirleri almak, ilgili devletin özel görevidir” ifadelerine yer verdi.

AZERBAYCAN'IN FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİNE ÇİRKİN SALDIRI

Fanatik Ermeniler, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırdı. Azerbaycan’ın Fransa Büyükelçisi Rahman Mustafayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak, "Fransa’da yaşayan Ermeni fanatikler Paris’teki Azerbaycan Büyükelçiliği binasına saldırdı. Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım. Sayın Emmanuel Macron, elçilikleri korumayan ve güvenliğimizle ilgili haklı taleplerimizi görmezden gelen Fransa’ya yazıklar olsun” dedi. Sosyal medyada Fransa'nın yanı sıra ABD ve Lübnan'daki Azerbaycan büyükelçiliklerine Ermeni gruplarca saldırı girişiminde bulunulduğuna ilişkin görüntüler paylaşılmıştı. (İHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan
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