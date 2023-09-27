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Azerbaycan'ın zaferi sonrası dikkat çeken görüntü! Uzun araç kuyrukları oluştu, sayıları 30 bine ulaştı... Sosyal medyaya damga vuran video

27.09.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'ın zaferi sonrası Erivan yönetiminin çağrısıyla bölgeyi terk edip Ermenistan'a göç edenlerin sayısı 30 bini buldu, yollardaki uzun araç kuyrukları uydudan görüntülenirken, Hankendi-Şuşa yolunda kaydedilen bir görüntü dikkat çekti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'in paylaştığı video gündem yaratırken, Ermenistan'a doğru yola çıkan ailelere Azerbaycanlı güvenlik güçlerinin yiyecek ikram ettiği anlar yer aldı.

Azerbaycan'ın zaferi sonrası dikkat çeken görüntü! Uzun araç kuyrukları oluştu, sayıları 30 bine ulaştı... Sosyal medyaya damga vuran video

Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki büyük zaferinden neredeyse tam üç yıl sonra, bu kez Karabağ'ın tamamının işgalden kurtarılması için 24 saatlik operasyon düzenlendi. Azerbaycan, bir gün süren operasyonda çok önemli noktalarda kontrolü sağlarken, 192 askerin şehit olduğunu bugün açıkladı.

ERMENİSTAN'A GİDEN YOLLARDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

Silahlı Ermeni ayrılıkçıların silah bırakıp teslim olmalarıyla yeni bir sayfa açılan Karabağ'da, Azerbaycan hakimiyeti altında yaşamak istemeyenler Ermenistan'a geçiyor. Ermenistan'a giden yollarda uzun araç kuyrukları var.

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Maxar şirketinin yayınladığı uydu görütülerinde, Hankendi'den ayrılıp Ermenistan'a gitmek isteyenlerin tercih ettiği Laçin koridorundaki uzun araç kuyrukları göze çarptı.

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SAYILARI 30 BİNE ULAŞTI

Bu sabah itibarıyla Karabağ'dan göç edenlerin sayısının 30 bine ulaştığı bildiriliyor. Bu sayı Karabağ'da yaşayan Ermenilerin neredeyse dörtte birine denk geliyor.

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Azeri yetkililer, bölgeyi terk etmek isteyen Ermenilere sıkı bir kimlik kontrolünden sonra izin veriyor.

BBC'ye konuşan Malina adlı bir kadın, Azerbaycan operasyonu sırasında ailesiyle birlikte kilere saklandıklarını, ateşkesin ardındansa yerel yetkililerin herkese 'güvenlikleri için Ermenistan'a gitmelerini' söylediğini belirtti.

DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Bakü yönetiminin hiç kimseyi Karabağ'dan ayrılmaya zorlamadığını söyledi. Alman yayın organı Deutsche Welle'ye konuşan Hacıyev, bölgeyi terk edenlerin kendi kararlarıyla yola çıktığını kaydetti.

Zira, Azerbaycan ateşkes ilan edilmesinden hemen sonra Karabağ'ın Ermeni sakinleriyle arka arkaya toplantılar gerçekleştirdi. Ermeni topluluğunun liderleriyle buluşmaların ana başlığı ise, yeniden entegrasyondu. Dahası, Bakü yönetimi Karabağ Ermenilerini 'eşit yurttaşlar' olarak görüyor ve bir af tasarısı da gündemde.

SİVİLLERE YİYECEK İKRAMI

Sahada ise, Ermenistan'a doğru yola çıkan ailelere Azerbaycanlı güvenlik güçlerinin ikram ettiği yiyeceklerin videosu diikkat çekti. Hankendi-Şuşa yolundaki Ermeni sivillerin ikram edilen ekmek ve bisküvileri aldığı görüldü. Görüntüyü sıradan sivillerin 'Türk ekmeği'ni reddetmediği mesajıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev de paylaştı, Karabağ'dan ayrılan radikal ve milliyetçilerin aksi yönde propaganda yaptığı belirtildi.

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ALİYEV-PAŞİNYAN ZİRVESİNE HAZIRLIK

Azeri ve Ermeni heyetler Salı günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği tarafından desteklenen görüşmelerde bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da 5 Ekim'de İspanya'da bir araya gelmesi planlanıyor.

FACİADA CAN KAYBI EN AZ 125

Öte yandan, Hankendi yakınlarındaki akaryakıt deposunda meydana gelen patlamada can kaybı en az 125 çıktı. Yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesi süre alacak. Ermeni yetkililerin verdiği bilgiye göre, 300 yaralıdan bazılarının durumu ağır.

Azerbaycan ise, yangının söndürülmesi için Hankendi'ye itfaiye ekipleri gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Karabağ Azerbaycan Ermenistan

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