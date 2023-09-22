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Azerbaycan'ın zaferi sonrası Ermenistan'daki gösteriler sürüyor! Muhalefet halkı parlamento binası önüne çağırdı

22.09.2023 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Azerbaycan'ın Karabağ'da icra ettiği antiterör operasyonu sonrasında başlayan hükümet karşıtı gösteriler 4. gününde de devam ediyor. Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını isteyen göstericilere müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Muhalefet liderleri halkı Ermeni parlamentosu önünde toplanmaya çağırdı. Diğer yandan ise gösteriler sırasında Rusya Büyükelçiliği binasına da boyalı saldırı yapıldı.

Azerbaycan'ın zaferi sonrası Ermenistan'daki gösteriler sürüyor! Muhalefet halkı parlamento binası önüne çağırdı

Erivan’da, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da terör operasyonları başlatması üzerine Ermeni muhalefetinin başlattığı protesto gösterileri devam ediyor.

'HAİN NİKOL' SLOGANLARI ATILDI

Sabah saatlerinde yüzlerce kişi Dağlık Karabağ’daki terörist gruplara destek olmadığı gerekçesiyle Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası için yürüdü.

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Başkentin en işlek cadde ve sokaklarında başlayan yürüyüşlerde “Hain Nikol” sloganları atılırken, Ermeni polisi göstericilere müdahalelerde bulundu. Polis ile protestocular arasında çıkan arbedede çok sayıda kişi gözaltı alındı.

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MUHALEFET LİDERLERİNDEN ÇAĞRI

Öte yandan, Ermeni muhalefet liderleri, halkı Ermeni parlamentosu önünde toplanmaya çağırdı. Gösterilere destek veren birçok üniversite ve lise öğrencisi okullarını boykot ederken, bazı sendikaların grev kararı alacağı öğrenildi. Ermenistan Ulusal Meclisi ve Rusya Büyükelçiliği binaları önünde güvenlik önlemleri artırıldı.

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RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE BOYALI SALDIRI

Bugünkü eylemlerde Rusya’nın Erivan’daki büyükelçiliği de saldırıya maruz kaldı. Göstericilerin önceki günlerde ablukaya aldığı büyükelçilik binasına yaklaşan 2 kişi ellerindeki boya torbalarını Rusya’nın Ermenistan Büyükelçilik binası kapısına fırlattı.

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Güvenlik önlemlerinin zayıf kaldığı büyükelçilik binasına rahatça yaklaşan kişiler boyalı saldırının ardından bina önünden uzaklaştı. (İHA)

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Azerbaycan Ermenistan

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