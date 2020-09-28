HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycan ordusu sınır hattındaki harekat merkezinden ilk kare

Azerbaycan ordusu sınır hattındaki harekat merkezinden ilk kare

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2020 10:50 | Son Güncelleme

Azerbaycan- Ermenistan sınır hattında çatışma sürüyor. Cephe hattında operasyonu komuta eden Azerbaycan Ordusu’nda görevli Tümgeneral Mayıs Barkhudarov, yaptığı açıklamada, “Ordumuz, topraklarımızı işgalden kurtarma görevini yüksek mücadele kararlılığı ve cesareti ile yürütmektedir” dedi.

Azerbaycan ordusu sınır hattındaki harekat merkezinden ilk kare

Ermenistan ordusunun dün sabah saatlerinde başlattığı saldırılara sert yanıt veren Azerbaycan ordusu, önemli ilerleme kaydetti. Azerbaycan ordusu, sınır hattındaki harekat merkezinden ilk görüntüyü yayınladı. Cephe hattında operasyonu komuta eden Azerbaycan Ordusu’nda görevli Tümgeneral Mayıs Barkhudarov, yaptığı açıklamada, “Ordumuz, topraklarımızı işgalden kurtarma görevini yüksek mücadele kararlılığı ve cesareti ile yürütmektedir” dedi.

Tümgeneral Barkhudarov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Düşmanın saldırısını engellemeye yönelik karşı saldırı operasyonumuz başarıyla devam ediyor. Yoğun savaşlar sürüyor. Ordumuz, topraklarımızı işgalden kurtarma görevini yüksek mücadele kararlılığı ve cesareti ile yürütmektedir. Komuta ettiğim birimin personeli düşmanı tamamen yok etmek ve kazanmak için son kan damlasına kadar savaşacaktır”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor
Azerbaycan'ın karşı saldırısı ilk kez karadan görüntülendiAzerbaycan'ın karşı saldırısı ilk kez karadan görüntülendi
KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS sınav sonucu tarihi! KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS sınav sonucu tarihi!
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Diğer Haberler
Hava kuvvetlerine ait uçağı kullanan Güney Afrika Savunma Bakanı'na maaş kesme cezası
Güney Afrika Savunma Bakanı'na maaş kesme cezası!
Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi
Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi
'Beyin yiyen amip' 6 yaşındaki çocuğu öldürdü
'Beyin yiyen amip' 6 yaşındaki çocuğu öldürdü
Azerbaycan'ın karşı saldırısı ilk kez karadan görüntülendi
Azerbaycan'ın karşı saldırısı ilk kez karadan görüntülendi
NYT: Trump 10 yıl hiç vergi ödememiş
'Trump 10 yıl hiç vergi ödememiş'
Ermeni güçlerine ait tank böyle havaya uçuruldu!
Ermeni güçlerine ait tank böyle havaya uçuruldu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.