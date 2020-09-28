Azerbaycan ordusu sınır hattındaki harekat merkezinden ilk kare

Ermenistan ordusunun dün sabah saatlerinde başlattığı saldırılara sert yanıt veren Azerbaycan ordusu, önemli ilerleme kaydetti. Azerbaycan ordusu, sınır hattındaki harekat merkezinden ilk görüntüyü yayınladı. Cephe hattında operasyonu komuta eden Azerbaycan Ordusu’nda görevli Tümgeneral Mayıs Barkhudarov, yaptığı açıklamada, “Ordumuz, topraklarımızı işgalden kurtarma görevini yüksek mücadele kararlılığı ve cesareti ile yürütmektedir” dedi.

Tümgeneral Barkhudarov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Düşmanın saldırısını engellemeye yönelik karşı saldırı operasyonumuz başarıyla devam ediyor. Yoğun savaşlar sürüyor. Ordumuz, topraklarımızı işgalden kurtarma görevini yüksek mücadele kararlılığı ve cesareti ile yürütmektedir. Komuta ettiğim birimin personeli düşmanı tamamen yok etmek ve kazanmak için son kan damlasına kadar savaşacaktır”



