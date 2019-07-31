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Azerbaycan'da düşen savaş uçağını arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 14:00 | Son Güncelleme

Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MİG-29 savaş uçağının enkazını ve pilotu bulma çalışmalarına destek amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 10 kişilik Sualtı Arama Kurtarma Timi İstanbul'dan Bakü'ye hareket etti

Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MİG-29 savaş uçağının enkazını ve pilotu bulma çalışmalarına destek amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 10 kişilik Sualtı Arama Kurtarma Timi, İstanbul'dan Bakü'ye hareket etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan'da eğitim uçuşu gerçekleştirirken Hazar Denizi'ne düşen uçağın bulunması için ekip gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "Eğitim uçuşu yaptığı sırada Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MİG-29 savaş uçağı için Deniz Kuvvetlerimize ait 10 kişilik Sualtı Arama Kurtarma Timi Bakü'ye hareket etti. Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareket eden Sualtı Arama Kurtarma Timimiz, 24 Temmuz tarihinde düşen uçağın enkazını ve pilotunu arama çalışmalarına destek verecek." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Hava Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi

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