Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim, ülkesinin dış politikasını anlattı

İbrahim, "Tarihe baksak Azerbaycan her zaman büyük imparatorluklar, büyük devletler, egemen güçlerin ortasına yerleşmiş, savaşların veya ticari imkanların olduğu bölge olmuştur." dedi.

Coğrafyanın da politikaya etki ettiğine değinen İbrahim, Azerbaycan'ın birçok alanda dünyanın en önemli konumlarından birinde bulunduğuna işaret etti.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal eden Ermenistan'ın da dış politikaya tesir eden faktörlerden olduğunu dile getiren İbrahim, toprakları işgali edilmemiş bir Azerbaycan'ın kendi enerjisi ve heyecanıyla bugünden çok daha farklı bir istikamette olabileceğine vurgu yaptı. İbrahim, Ermenistan'ın toprak işgalinin büyük devletlerle Azerbaycan arasındaki ilişkilere yansıdığı aktardı.

Türkiye ile "kardeş" ilişki temelinde politika uygulandığının altını çizen İbrahim, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na en büyük destek veren ülkelerin başında Azerbaycan'ın geldiğini vurguladı.

İbrahim, Azerbaycan devleti ve halkının Türkiye'nin yanında saf tuttuğunu kaydederken, "Azerbaycan hükumeti resmi olarak Türkiye'yi destekleyen üç ülkeden biri oldu. Türk dünyasında sadece Azerbaycan bunu yaptı resmi olarak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin de Karabağ'ın işgali konusunda her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyleyen İbrahim, "Azerbaycan ve Türkiye arasında hiçbir fikir ayrılığı, hiçbir problem yok." değerlendirmesinde bulundu.