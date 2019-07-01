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"Aziz Nikolaos Müzesi restorasyon planında sona gelindi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: - "Demre'de bir marka olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin restorasyonunun planlamasında son aşamaya geldik" - "Kemer'i yeniden 12 ay turizm yapılan bir alt bölgeye çevirmek zorundayız"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin restorasyonunun planlamasında son aşamaya geldiklerini bildirdi.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Karaloğlu, Demre ilçesinde Kemer Kaymakamlığı, Demre Belediyesi, Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürlüğünce Demre Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen "Batı Antalya'nın Turizmin Geleceği" konulu panele katıldı.

Karaloğlu, panelde yaptığı konuşmada, Demre'nin doğal ve tarihi güzellikler açısından zengin olduğunu vurguladı.

Antalya'nın 640 kilometrelik sahile sahip dünyanın en çok bilinen destinasyonlarından birisi olduğunu belirten Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Batı Antalya'yı ikiye ayırmak gerekir. Birinci bölge tünelden Tekirova'ya kadar olan kitle turizminin Türkiye'de ilk kez yapıldığı bölgedir. İkincisi ise Batı Antalya, Tekirova'dan, Eşen Çayı'na kadar olan bölgedir. Niye bu ayrımı yaparız? Çünkü bu bölge Türkiye'de ilk kitlesel turizmin başladığı bölgedir. Ve resort turizminin ilk denendiği yerdir. Ama bugüne geldiğimizde maalesef Kemer geçmişe göre ivme kaybetmiştir. Mutlaka Kemer'i yeniden 12 ay turizm yapılan bir alt bölgeye çevirmek zorundayız."

- "Turizmin tabana yayılması pansiyonculukla olacak"

Vali Karaloğlu, Tekirova'dan Eşen Çayı'na kadar olan kısımda ise daha çok çevre koruma bölgesinin ağırlıklı olduğunu vurgulayarak, burada kitlesel turizmden çıkıp, daha çok butik otel ve pansiyonculuk turizmi yapılması gerektiğini bildirdi.

Kaş ve Kalkan'da yaşayanların pansiyonculuk konusunda iyi eğitilmesi gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, "Turizmin tabana yayılması bununla olacak. Daha çok kamp alanları ile doğayı bozmadan, tahrip etmeden koruyarak kullanmayı öğreneceğiz. Korumak, kullanmak dengesini oturtmamız lazım. İki tarafta da aşırılığa gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bu bölgeyi kültür turizminin merkezi yapacağız"

Adrasan için hazırlanan projelerin tamamlandığını da anlatan Vali Karaloğlu, Çıralı için yeni bir proje yapacaklarını, Demre'de çevre korumayla ilgili sorunlar nedeniyle yarım kalan yat limanının sorunlarını çözmeye çalıştıklarını aktardı.

Batı Antalya'nın en önemli zenginliklerinden birinin dalış turizmi olduğuna işaret eden Vali Karaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kekova'daki Batık Kenti, mutlaka kontrollü olarak dalış turizmine açacağız. Burası Demre'nin turizmdeki en önemli gelir kaynağı olacak. Önemli bir konuyu burada masaya yatırıyoruz. Batı Antalya'nın tamamında 12 ay turizm yapar hale gelmeliyiz. Bölgenin ulaşım sorununu daha da iyileştireceğiz. Demre'de yarım kalan yat limanını mutlaka tamamlamamız gerekiyor. Demre'de bir marka olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nin restorasyonunun planlamasında son aşamaya geldik. Bunu mutlaka yapacağız. Çünkü burası Türkiye'nin önemli turizm markası. Bu bölgeyi kültür turizminin merkezi yapacağız."

Panele, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Demre Kaymakamı Murat Uz, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Albay Sezai Özkurt, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Antalya Antalya Valisi Münir Karaloğlu Demre

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