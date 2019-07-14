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Aziz Yıldırım, Konya’da nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 12:57 | Son Güncelleme

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı iş adamı Bülent Kaşdoğan’ın düğününde nikah şahidi oldu.Fenerbahçe Kongre Üyesi de olan iş adamı Bülent Kaşdoğan’ın daveti üzerine Konya’ya gelen Aziz Yıldırım, Dedeman Otel’de gerçekleştirilen düğüne katıldı.

Aziz Yıldırım, Konya’da nikah şahidi oldu

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı iş adamı Bülent Kaşdoğan’ın düğününde nikah şahidi oldu.
Fenerbahçe Kongre Üyesi de olan iş adamı Bülent Kaşdoğan’ın daveti üzerine Konya’ya gelen Aziz Yıldırım, Dedeman Otel’de gerçekleştirilen düğüne katıldı. Yüksek mimar Meral Kaşdoğan ve eşi mali müşavir Hasan Tutaysalgır’ın nikah şahidi olan Aziz Yıldırım, düğüne katılanların ilgi odağı oldu. Pek çok davetli, gece boyunca Aziz Yıldırım’ın masasına gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aziz Yıldırım, Konya’da nikah şahidi oldu

Aziz Yıldırım, Konya’da nikah şahidi oldu

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