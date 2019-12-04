Azize Santa Barbara İzmit'te düzenlenen ayinle anıldı

KOCAELİ (AA) - Hristiyan dünyasında "ilk azize" kabul edilen Santa Barbara, öldürüldüğü sanılan İzmit'te Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayinle anıldı.

Şehitler Korusu'ndaki kulede yapılan ayine, bir grup Hristiyan vatandaş katıldı.

Yaklaşık bir saat süren ayinde, İncil'den ayetler okunarak, Azize Santa Barbara için dua edildi.

Bartholomeos, ayinin ardından yaptığı konuşmada, İzmit'te gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Azizlere ve azizelere özel hürmet gösterdiklerini dile getiren Bartholomeos, "Çünkü inanıyoruz ki azizler, ermişler, yüce Allah'ın katına bizim dualarımızı götürüyorlar, iletiyorlar. Bizim temsilcilerimiz ve elçilerimiz oluyorlar. Onun için onlara müteşekkiriz ve her sene isim günlerini kutladığımız gün onlara karşı özellikle hasret besliyoruz. Dualarımız daha kuvvetli oluyor onlara karşı." ifadelerini kullandı.

Herkesin yeni yılını kutlayan Bartholomeos, "Mutlu yeni bir sene diliyoruz." dedi.

Daha sonra Santa Barbara Kültür ve Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Berna Metingül tarafından Bartholomeos'a plaket verildi.

