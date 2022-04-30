Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın akıl sağlığı yerinde çıktı! 'Kafasının neresine vurursam bayılır?' araması yapmıştı

Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra cesedi 13 parçaya ayrılmış şekilde ormanlık alanda bulunan ve 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan adlı kişi tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde katil zanlısı tutuklu sanık Mustafa Murat Ayhan’a Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor verildi.

RAPOR İSTENMİŞTİ

Katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme heyeti sanığın akıl sağlığı yerinde olup olmadığına dair sağlık kurulu raporu alınması için sevkine karar vermişti. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinin heyet raporunda “şahıstan alınan anamnez yapılan ruhsal durum muayenesi ve incelenen evraklar neticesinde şahsın iletişiminin iyi yargılama ve soyut düşüncesinin olağan olduğu bu bağlamda şahsın işlediği iddia edilen suça yönelik suç tarihinde cezai sorumluluğu tam olduğu TCK/32 kapsamında değerlendirilmesinin uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır” denildi.

Verilen sağlık raporu yargılama dosyasına girdi. Sanık Mustafa Murat Ayhan’ın yargılandığı dava duruşması 9 Mayıs’ta yapılacak.

''KAFASININ NERESİNE VURSAM BAYILIR?''

Sanık Ayhan'ın bir önceki duruşmada, telefonunda yapılan ve dava dosyasına da giren dijital incelemelere yer verilmişti. Ayhan'ın arama motoru geçmişinde "kafasının neresine vurursam bayılır", "nöbetçi eczane" ve "Varsak çöp değerlendirme" gibi ifadeler yer aldığı vurgulanmış, müşteki avukatlarından Nagihan Buldu da sanığın telefonundaki bu aramaların, sanığın Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürmek için plan yaptığının göstergesi olduğunu söylemişti.

"FİLMDEN GÖRÜP ARATTIM"

Bunun üzerine söz verilen sanık, tarihlerini hatırlamadığını ancak bu ifadeleri kendisinin yazdığını kabul etmiş, kafaya vurarak bayıltmayı izlediği bir filmden görmesi üzerine telefondan arama verdiğini iddia eden M.M.A, şunları ifade etmişti: Azra salondaydı ben filmi kendi odamda izliyordum. İzlediğim filmden sonra aklıma geldiği için öyle bir arama yaptım. Filmde bir kişinin kafasına beyzbol sopasıyla vuruluyordu ama adam bayılmıyordu. Ben de bunun üzerine böyle bir şey aradım. Daha sonra Azra'nın yanına gittim. Aramaların cinayetle bir ilgisi yok. Çöp değerlendirmeyi de cesedi nereye atarsam bulunmaz diye arama verdim. Ben 5 aydır tedavi görüyorum, 7 çeşit ilaç alıyorum. Avukatlar daha önceki asliye ceza mahkemelerimdeki dosyaları açıyor, beni geçmiş mahkemelerimle yargılamayın. Ben aklı başında bir insanım, suçumu kabul ediyorum, pişmanım, ben suçluyum.

(İHA)

