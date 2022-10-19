B1 sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır? B1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

Yasal olarak araç kullanmaya imkan tanıyan ehliyet, farklı sınıflara ayrılarak kullanıma sunulur. B1 sınıfı ehliyet, B sınıfından ayrılan bazı şartlarıyla dikkat çekiyor. B1 sınıfı ehliyet yaşı, fiyatları, gerekli belgeler ve daha fazlasına göz atabilirsiniz.
Farklı ehliyet sınıfları içerisinde öne çıkan B1 sınıfı ehliyet, dört tekerlekli motor tutkunları tarafından ilgi görüyor. Yeni düzenlemeler sonrasında bu ehliyet sınıfı hakkında merak edilen birçok soru ortaya çıktı. İşte B1 sınıfı ehliyet hakkında en çok merak edilen sorular ve cevapları..
B ehliyet sınıfının bir alt kategorisi olan B1 sınıfı ehliyet, motor gücü maksimum 15 kW olan belirli motor modellerini kullanabilmek için gerekli olan ehliyet türüdür.
B1 sınıfı ehliyet;
B1 sınıfı ehliyet yaşı, bu ehliyet türünü B sınıfından ayıran önemli bir özelliktir. B1 sınıfı ehliyeti alabilmek için 16 yaşını doldurmuş olmanız gerekir.
2022 yılında B1 sınıfı ehliyet fiyatları geçen yıla göre değişkenlik gösteriyor. B1 sınıfı ehliyet için sınav giriş ücreti 280 Türk lirası iken harçlar 705 Türk lirası olarak gözler önüne seriliyor.
B1 sınıfı ehliyet şartları arasında 16 yaşını doldurmuş olmak ön plana çıkıyor. Diğer şartlar ise şunlardır:
Yeni yapılan düzenlemelere göre B1 sınıfı ehliyet 10 yıl geçerli olacak. 10 yılın ardından ehliyet yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.
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