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B1 sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır? B1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

19.10.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni ehliyet sınıflarından biri olan B1 ehliyet kategorisi, sürücü adayları tarafından merak konusu oluyor. Çoğu zaman B sınıfı ehliyet ile karıştırılan B1 ehliyet sınıfı, 4 tekerlekli motorların kullanımı için gerekli yetkiyi sunar. B1 sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

B1 sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır? B1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

İçindekiler

  • B1 sınıfı ehliyet nedir?
  • B1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?
  • B1 sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır?
  • B1 sınıfı ehliyet ücreti nedir?
  • B1 sınıfı ehliyet şartları nelerdir?
  • B1 sınıfı ehliyet kaç yıl geçerlidir?

Yasal olarak araç kullanmaya imkan tanıyan ehliyet, farklı sınıflara ayrılarak kullanıma sunulur. B1 sınıfı ehliyet, B sınıfından ayrılan bazı şartlarıyla dikkat çekiyor. B1 sınıfı ehliyet yaşı, fiyatları, gerekli belgeler ve daha fazlasına göz atabilirsiniz.

Farklı ehliyet sınıfları içerisinde öne çıkan B1 sınıfı ehliyet, dört tekerlekli motor tutkunları tarafından ilgi görüyor. Yeni düzenlemeler sonrasında bu ehliyet sınıfı hakkında merak edilen birçok soru ortaya çıktı. İşte B1 sınıfı ehliyet hakkında en çok merak edilen sorular ve cevapları..

B1 sınıfı ehliyet nedir?

B ehliyet sınıfının bir alt kategorisi olan B1 sınıfı ehliyet, motor gücü maksimum 15 kW olan belirli motor modellerini kullanabilmek için gerekli olan ehliyet türüdür.

B1 sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

B1 sınıfı ehliyet;

  • Net ağırlığı 400 kilogramı,
  • Yük taşıyan modeller için net ağırlığı 550 kilogramı ve
  • Motor gücü 15 kW'ı geçmeyen dört tekerlekli motor araçlarını kullanma yetkisi verir.

B1 sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır?

B1 sınıfı ehliyet yaşı, bu ehliyet türünü B sınıfından ayıran önemli bir özelliktir. B1 sınıfı ehliyeti alabilmek için 16 yaşını doldurmuş olmanız gerekir.

B1 sınıfı ehliyet ücreti nedir?

2022 yılında B1 sınıfı ehliyet fiyatları geçen yıla göre değişkenlik gösteriyor. B1 sınıfı ehliyet için sınav giriş ücreti 280 Türk lirası iken harçlar 705 Türk lirası olarak gözler önüne seriliyor.

B1 sınıfı ehliyet şartları nelerdir?

B1 sınıfı ehliyet şartları arasında 16 yaşını doldurmuş olmak ön plana çıkıyor. Diğer şartlar ise şunlardır:

  • En az ilkokul mezunu olmak
  • Ehliyet kapsamındaki araçları kullanmak için herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını gösteren sağlık raporunu almak

B1 sınıfı ehliyet kaç yıl geçerlidir?

Yeni yapılan düzenlemelere göre B1 sınıfı ehliyet 10 yıl geçerli olacak. 10 yılın ardından ehliyet yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

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Ehliyet
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