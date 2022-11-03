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B1 vitamini nedir, ne işe yarar? B1 vitamini nelerde var, B1 vitamini görevleri nedir?

03.11.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vitaminler, birçok hastalığı önleyici özelliği ile vücutta bulunması gereken kimyasallardır. Bilinen birçok vitamin çeşidi vardır. Vitaminler kendi içlerinde gruplara ayrılır ve vücutta bulunan vitaminlerin farklı görevleri vardır. B1 vitamini de vitamin çeşitlerinden bir tanesidir. Suda çözünebilen ve vücuda alınan gıdaları enerjiye dönüştürebilen bir vitamindir. B grubu içerisinde yer alan B1 vitamininin görevleri nedir, B1 vitamini hangi yiyeceklerde var?

B1 vitamini nedir, ne işe yarar? B1 vitamini nelerde var, B1 vitamini görevleri nedir?

İçindekiler

  • B1 vitamini nedir?
  • B1 vitamini ne işe yarar?
  • B1 vitamini nelerde var?

B vitamini grubunun ilk sırasında yer alan B1, suda çözünebilen bir vitamin türüdür. B1 vitamini tiamin adı ile de bilinir. B1 vitamini vücutta depolanmamakta ve suda çözünür. Bu yüzden günlük olarak alınması gereken bir vitamindir. B1 vitaminin metabolizma için oldukça faydası vardır. Kalp, sinir ve kas sistemlerine faydası olup eksikliğinde ise yorgunluk, iştahsızlık, kas ağrıları gibi problemler ortaya çıkabilir. B1 vitamini vücutta bulunan hemen hemen her hücre tarafından kullanılır ve alınan gıdaların enerjiye dönüşmesini sağlar. Karbonhidratların enerji olarak dönülmesini sağlar. Peki, B1 vitamini nelerde var?

B1 vitamini nedir?

Tiamin adı ile de bilinmekte olan B1 vitamini, B gurubu vitaminin içinde yer alır. Tüm B gurubu vitaminlerde olduğu gibi B1 vitamini de suda çözünür. Alınan besinleri enerjiye dönüşmesini sağlayan B1 vitamini vücutta az bir miktarda depolanır. Bu yüzden ek gıdalar ile vücuda takviye edilmesi gerekir. Besinler yoluyla vücuda alınan B1 vitamini tüm hücreler tarafından kullanılır ve vücutta pek çok görevi vardır. En önemli görevi besinlerin ve özellikle karbonhidratın enerjiye çevrilmesidir.

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B1 vitamini ne işe yarar?

B1 vitamini yani bir diğer adı ile tiamin, alınan besinleri enerjiye dönüştürür. B1 vitamini aynı zamanda alınan karbonhidratları da enerjiye çevirir. Vücutta bulunması gereken B1 vitamini, sinir, kalp, kas işlevleri için oldukça önemlidir. Ayrıca B1 vitamini bağırsak ve mide rahatsızlıklarını engellemek için de oldukça önemlidir. Vücuda alınan şeker ve nişasta gibi gıdalar tiamin ile birlikte işlenir. Tiamin aynı zamanda hücreler için de oldukça önemlidir B1 vitamini görevleri:

  • Temel besin kaynaklarından olan karbonhidratların, vücutta enerjiye çevrilmesini sağlar.
  • Kalp sağlığında önemli bir rol oynar.
  • Sigara ve alkolün zararları etkilerini azaltır.
  • Sindirim sistemi fonksiyonları için oldukça önemlidir.
  • Hücrelerin büyümesi ve gelişmesi için oldukça önemlidir.
  • Hücreler için gerekli olan enerjiyi sağlar
  • Beyindeki enerji üretimi ve beyin fonksiyonlarını sağlar.

B1 vitamini vücutta az miktarda bulunduğu için alınan besinler ile takviye edilmesi gerekir ve B1 vitamini birçok faydası bulunur. B1 vitamini faydaları ise şu şekildedir:

  • Kalp, kas ve sinir siteminin işlevi için oldukça önemlidir.
  • Beyin fonksiyonları ve beyinde enerji sağlanması için gereklidir.
  • Yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık gibi problemleri ortadan kaldırır.
  • Bağırsak ve sindirimi sağlamaktadır.
  • Göz sağlığını korumaktadır.
  • Damar sertliğini önlemektedir.
  • Deride yaşlanma belirtilerini önlemektedir.

B1 vitamini nelerde var?

B1 vitamini tahılların çoğunda, balık ve kırmızı etlerde bulunur. Aynı zamanda birçok sebze, sakatat, kuru baklagil ve kuruyemişlerde bulunmaktadır. B1 vitaminin içinde bulunmadığı bazı besinler de mevcuttur. Tavuk, elma ve peynir B1 vitamini içermez. B1 vitamini depolanması için vücuda alınan besinler aracılığı ile yapılabilir. Bu aşamada birçok önemli nokta bulunur, yeterli miktarda B1 vitamini depolanması için besinlerin pişirme sürelerine dikkat etmek gerekir. Besinlerin fazla haşlanması, pişirilmesi ve ısıtılması B1 vitamini oranını azaltabilir. Suda çözünebildiği için B1 vitaminin fazla suda bekletilmemesi gerekir.

B1 vitamini hangi besinlerde bulunur?

B1 vitamini besinler aracılığı ile doğal yollarla alınabilir. Aynı zamanda ekmek, makarna ve mısır gevreği gibi besinlerde de bulunur. B1 vitamini bulunan birçok besin bulunur. B1 vitamini içeren besinler:

  • Tahıllar: ekmek, pirinç, makarna, arpa
  • Kırmızı et
  • Balık çeşitlerinde somon, ton ve alabalık
  • Yoğur, yumurta, süt
  • Karaciğer
  • Fındık, fıstık, ceviz,
  • Ispanak, havuç, bezelye, patlıcan, kuşkonmaz
  • Mısır gevreği
  • Nohut, mercimek

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