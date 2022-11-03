B6 vitamini ne işe yarar, B6 vitamini eksikliği belirtileri nedir? B6 vitamini nelerde var?

B6 vitamini piridoksin olarak da bilinir ve protein metabolizmasına bulunan önemli bir vitamindir. B6 vitamini besinlerni yapısında iki farklı formda bulunabilir. B6 vitamininin vücutta tam olarak kullanılabilmesi için B2 vitamini gibi bazı faktörlere ihtiyaç duyulur. B6 vitamini çok hassastır, güneş ışığı, ısı, pişirme gibi etkenlere maruz kalırsa kolaylıkla bozulabilir ve işlevini yitirir. B vitamini grubunun içinde yer alan B6 vitamini suda çözünür ve bu sebeple vücutta az miktarda bulunur. B6 vitaminin eksikliğinde bazı problemler ortaya çıkar. Kan hücrelerinin yenilenmesinde ayrıca sinir ve bağışıklık sistemleri için oldukça önemli olan B6 vitaminin birçok görevi vardır. Kırmızı et, balık ve sebzelerde B6 vitamini bulunur.

B6 vitamini nedir?

B6 vitamini piridoksin adı ile de bilinmektedir. B6 vitamini vücutta depolanmayan ve suda çözünebilen bir vitamin türüdür. B6 vitamini vücut tarafından depolanmaz ve az miktarda bulunur. Ayrıca çok hassastır ve bazik ortamlardan, ısısı yüksek ortamlardan ve güneş ışınlarından etkilenerek kolayca bozulabilir. B6 vitamininin kullanılabilmesi için de B2 vitaminine ihtiyaç vardır. Vücutta önemli bir göreve sahip olan B6 vitamini, protein metabolizmasında koenzim olarak oldukça önemlidir. Ayrıca nörotransmitterlerin sentezinde oldukça önemli görevi bulunmaktadır. Suda çözünebilen bir vitamin türü olan B6, bağışıklık sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlar.

B6 vitamini ne işe yarar?

B6 vitamini vücutta bulunan biyolojik reaksyionun gerçekleşmesi için gerekli olan besin ögesidir. Beyin fonksiyonları için sinirsel iletimi sağlayan nörotransmitterlerin üretilmesi için B6 vitamini oldukça önemlidir. B6 vitamini protein ve glikojenin metabolizmasında görevleri vardır. Bu besinlerin ögelerinin temel yapı taşlarına ayırarak vücutta kalmasını sağlar. Ayrıca bağışıklık sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlamak için gerekli olan proteinlerin sentezlenmesini sağlar. Kırmızı kan hücrelerinin üretimi, homosistein metabolizması ve sindirim sisteminin üretimini sağlamak gibi birçok önemli görevleri vardır. B6 vitamini faydaları:

Beyin fonksiyonları için oldukça önemli olan B6 nörolojik hastalıklara karşı etkilidir.

Depresyon riskini azaltmakta ve ruh sağlığına iyi gelir.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.

Hemoglobin üretimini sağlayarak kansızlık (anemi) önleyicidir.

Hamilelik döneminde yaşanabilen bulantıyı azaltır.

Kanserden korunmaya yardımcıdır.

Göz sağlığını korur.

Regl öncesi görülen premenstrual sendromunu hafifletmede yardımcı olur.

Romatoid artrit hastalığının sonucunda inflamasyonun tedavisine yardımcıdır.

B6 vitamini eksikliği belirtileri nedir?

Vücutta bulunması gereken vitaminlerden biri de B6 yani piridoksindir. Bağışıklık sistemi başta olmak üzere vücuda birçok faydası bulunan B6 vitamini sağlıklı ve dengeli beslenme ile alınması gerekir. Eğer yeterli şekilde alınmaz ve vücutta B6 vitamini eksikliği olursa, B6 eksikliği pek çok probleme sebep olur. Vücutta az miktarda bulunan B6 vitamini yorgunluk ve halsizliğe sebebiyet verir. B6 vitamini eksikliği belirtileri:

Kırmızı kan hücrelerinin üretimini etkileyen B6 vitamini eksiliği sonucu kansızlık görülebilir.

Deride döküntü, ağız ve dudak çevresinde kuruluk görülebilir.

El, parmak ve ayaklarda uyuşukluk ve karıncalanma görülebilir.

Hamilelerde görülen sabah bulantısı yaşanabilir.

Unutkanlık, bilinç bulanıklığı gibi bilişsel problemlere sebep olur.

Geçmeyen huzursuzluk ve huysuzluk bebeklerde görülebilir.

Bağışıklık sisteminin zayıf olmasına bağlı olarak enfeksiyon hastalıkları ortaya çıkabilir.

B6 vitamini nelerde bulunur?

B6 vitamini birbirinden farklı birçok besinde bulunur. Vücutta bulunması gereken B6 vitamini bağışıklık sistemi başta olmak üzere enerji üretiminde de oldukça önemlidir. B6 vitaminin eksikliğinde ise bazı problemlere sebep olur. Bu sebeple vücutta yeterli miktarda B6 vitaminin bulunması gerekir. Özellikle hayvansal ve bitkisel kaynaklı besinlerde B6 vitamini bulunur. Kırmızı ve beyaz et, meyve, sebze, süt ve süt ürünler, kuru baklagil ve kuru yemişlerde b6 vitamini alınması mümkündür. B6 vitamini nelerde var?

B6 vitamini hangi besinlerde bulunur?

B6 vitamini vücutta az miktarda depolanmakta veya hiç depolanmamaktadır. Bunun sebebi ise B6 vitamini suda çözünebilen bir vitamin olmasıdır. B6 vitaminin eksikliği sonucunda bazı besinler aracılığıyla B6 vitamini üretimi sağlamak mümkündür. B6 vitamini olan besinler: