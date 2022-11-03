D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini eksikliği nasıl giderilir, D vitamini nelerde var?

Vitaminler, suda çözünen ve yağda çözünen olarak iyi ayrılmaktadır. D vitamini de yağda çözünen bir vitamin türüdür. Vitaminlerin çoğu vücutta depolanmaz veya çok az bir miktarda depolanırlar. Bu sebeple besin aracılığı ile vitamin takviyesi alınabilirken güneş ışığı ile D vitamini almak mümkündür. Yeterli seviyede D vitamini bulunması hâlinde ise kemik sağlığını korunur. Ancak yeterli güneş ışığı alınmadığında ya da besinlerden takviye sağlanmadığında D vitamini eksikliği ortaya çıkar ve D vitamini eksikliği çeşitli sorunlara özellikle de kas ve kemik sağlığında rahatsızlıklara yol açar. D vitamini eksikliği vücut ağrısı, kemik ağrısı gibi rahatsızlıklara sebep olabilir.

D vitamini nedir?

D vitamini bir diğer adı ile kalsiferol, yağda çözünen bir vitamin türüdür. D vitamini kemik sağlığı için oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Kemiğin temel bileşeni olan kalsiyumun sadece D vitamini olduğunda emilmesi nedeniyle D vitamini çok önemlidir. Sağlıklı iskelet sistemi için D vitamini olmazsa olmazdır. Güneş ışınları sayesinde ciltteki kalsiferolü dönüştürmesiyle D vitamini üretilir. D vitamininin temel kaynağı güneştir. Yeterli güneş ışığı alınmadığında ya da güneş kremi sürerek güneşin etkisini azalttığımızda vücuttaki D vitamini depolanması azalabilir. D vitamini depolanmasının azalması da D vitamini eksikliğine yol açar. Peki, D vitamini ne işe yarar

D vitamini yağda çözünen bir vitamin türüdür. D vitaminin insan sağlığı için birçok yararı bulunur. Diş ve kemik sağlığı için oldukça önemlidir. Kasları ve kemikleri koruyarak kemik erimesini engeller. Vücutta yeteri kadar D vitamini bulunması diyabete karşı koruma sağlar. Ayrıca D vitamini kalp sağlığını korur, yüksek tansiyonu engeller. Bazı kanser türlerine de karşıda koruyucudur.

D vitamini vücutta bulunması gereken vitamin çeşididir. D vitamini eksikliği birçok sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına sebep olur. D vitamini eksikliğinin birçok sebebi bulunur. Uzun süreli kapalı ortamda bulunmak, yeteri kadar güneş ışığından faydalanmamak, yetersiz beslenme gibi nedenlerden dolayı S vitamini eksikliği yaşanabilmektedir. D vitamini eksikliği belirtileri şu şekildedir:

Vücut ağrısı

Kemik ağrısı

Baş ağrısı

Uykusuzluk

Saç dökülmesi

Depresyon

Aşırı üşüme

Aşırı terleme

Kilo vermede güçlük

Gözaltı morluğu

Yorgunluk

D vitamini eksikliğinde hangi hastalıklar yaşanır?

D vitamini eksikliğinde bazı sağlık sorunları yaşanabilir. D vitamini eksikliği hamilelik sırasında birçok sağlık sorununa sebep olur. Anne karnındaki bebek kalsiyum ihtiyacını anneden sağlar. Kalsiyum dengesinin sağlanabilmesi için yeterli miktarda D vitamini oranına sahip olunması gerekir. Yeteri kadar D vitaminine sahip olmayan annelerde, bebeklerin kemiklerinde yumuşama ve zayıflama riski oluşabilir. Vücutta yeteri kadar D vitamini bulunmaması sonucunda şu hastalıklar gözükebilir:

Kemik hastalıkları, kemik erimesi

Bebeklerde ve çocuklarda gelişim sorunlar, kas güçsüzlükleri

Bağışıklık sisteminde sorunlar

Uyku bozukluğu

Kronik ağrılar

Şeker ve kalp hastalıkları

Kanser riski

Obezite

D vitamini eksikliği nasıl giderilir?

D vitaminin yeteri kadar bulunmaması durumunda sağlık sorunları yaşanabilir. D vitamini eksikliğinin giderilmesi için en önemli kaynak güneş ışığıdır. D vitamini içeren besinler aracılığıyla da D vitamini eksikliği giderilebilir. Ton balığı, süt, yumurta gibi besinler tüketilerek D vitamini besinler aracılığı ile alınabilir. Tüm bunlar haricinde D vitamini takviyesi alınması gerekiyorsa bir doktor gözetiminde kullanılması gerekir. Peki, D vitamini nelerde var?

D vitaminin en önemli kaynaklarından biri de güneş ışığıdır. Güneşin insan sağlığına zararı olmasına karşın, yararı da oldukça fazladır. Yeteri kadar D vitaminini alımı için güneş ışığı oldukça önemlidir. %95 oranında ultraviyole ışınları ile D vitamini alımı sağlanır. Geri kalan kısmı ise besinler aracılığı ile sağlanmaktadır.

D vitamini hangi besinlerde bulunur?

D vitaminin büyük bir çoğunluğu gün ışığı sayesinde alınabilir. Fakat güneşin az olduğu aylarda veya bölgelerde besinler aracılığıyla da D vitamini almak mümkündür. D vitamini içeren besinler şu şekildedir: