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D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini eksikliği nasıl giderilir, D vitamini nelerde var?

03.11.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vitamin, insan sağlığı için oldukça önemli bir yer tutar. Vitaminler, insan metabolizmasının sorunsuz bir şekilde çalışması için ihtiyaç duyduğu organik bileşenlerdir. Vitaminler sayesinde birçok ciddi rahatsızlık önlenir. Bilinen 13 tane vitamin çeşidi var ve her vitaminin insan sağlığı için farklı farklı görevleri bulunur. Bunlardan biri de D vitaminidir. Güneşten ve yiyeceklerden alabildiğimiz D vitamini eksikliği belirtileri nedir, D vitamini eksikliğine ne iyi gelir?

D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini eksikliği nasıl giderilir, D vitamini nelerde var?

İçindekiler

  • D vitamini nedir?
  • D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?
  • D vitamini eksikliği nasıl giderilir?
  • D vitamini hangi besinlerde bulunur?

Vitaminler, suda çözünen ve yağda çözünen olarak iyi ayrılmaktadır. D vitamini de yağda çözünen bir vitamin türüdür. Vitaminlerin çoğu vücutta depolanmaz veya çok az bir miktarda depolanırlar. Bu sebeple besin aracılığı ile vitamin takviyesi alınabilirken güneş ışığı ile D vitamini almak mümkündür. Yeterli seviyede D vitamini bulunması hâlinde ise kemik sağlığını korunur. Ancak yeterli güneş ışığı alınmadığında ya da besinlerden takviye sağlanmadığında D vitamini eksikliği ortaya çıkar ve D vitamini eksikliği çeşitli sorunlara özellikle de kas ve kemik sağlığında rahatsızlıklara yol açar. D vitamini eksikliği vücut ağrısı, kemik ağrısı gibi rahatsızlıklara sebep olabilir.

D vitamini nedir?

D vitamini bir diğer adı ile kalsiferol, yağda çözünen bir vitamin türüdür. D vitamini kemik sağlığı için oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Kemiğin temel bileşeni olan kalsiyumun sadece D vitamini olduğunda emilmesi nedeniyle D vitamini çok önemlidir. Sağlıklı iskelet sistemi için D vitamini olmazsa olmazdır. Güneş ışınları sayesinde ciltteki kalsiferolü dönüştürmesiyle D vitamini üretilir. D vitamininin temel kaynağı güneştir. Yeterli güneş ışığı alınmadığında ya da güneş kremi sürerek güneşin etkisini azalttığımızda vücuttaki D vitamini depolanması azalabilir. D vitamini depolanmasının azalması da D vitamini eksikliğine yol açar. Peki, D vitamini ne işe yarar

D vitamini yağda çözünen bir vitamin türüdür. D vitaminin insan sağlığı için birçok yararı bulunur. Diş ve kemik sağlığı için oldukça önemlidir. Kasları ve kemikleri koruyarak kemik erimesini engeller. Vücutta yeteri kadar D vitamini bulunması diyabete karşı koruma sağlar. Ayrıca D vitamini kalp sağlığını korur, yüksek tansiyonu engeller. Bazı kanser türlerine de karşıda koruyucudur.

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D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

D vitamini vücutta bulunması gereken vitamin çeşididir. D vitamini eksikliği birçok sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına sebep olur. D vitamini eksikliğinin birçok sebebi bulunur. Uzun süreli kapalı ortamda bulunmak, yeteri kadar güneş ışığından faydalanmamak, yetersiz beslenme gibi nedenlerden dolayı S vitamini eksikliği yaşanabilmektedir. D vitamini eksikliği belirtileri şu şekildedir:

  • Vücut ağrısı
  • Kemik ağrısı
  • Baş ağrısı
  • Uykusuzluk
  • Saç dökülmesi
  • Depresyon
  • Aşırı üşüme
  • Aşırı terleme
  • Kilo vermede güçlük
  • Gözaltı morluğu
  • Yorgunluk

D vitamini eksikliğinde hangi hastalıklar yaşanır?

D vitamini eksikliğinde bazı sağlık sorunları yaşanabilir. D vitamini eksikliği hamilelik sırasında birçok sağlık sorununa sebep olur. Anne karnındaki bebek kalsiyum ihtiyacını anneden sağlar. Kalsiyum dengesinin sağlanabilmesi için yeterli miktarda D vitamini oranına sahip olunması gerekir. Yeteri kadar D vitaminine sahip olmayan annelerde, bebeklerin kemiklerinde yumuşama ve zayıflama riski oluşabilir. Vücutta yeteri kadar D vitamini bulunmaması sonucunda şu hastalıklar gözükebilir:

  • Kemik hastalıkları, kemik erimesi
  • Bebeklerde ve çocuklarda gelişim sorunlar, kas güçsüzlükleri
  • Bağışıklık sisteminde sorunlar
  • Uyku bozukluğu
  • Kronik ağrılar
  • Şeker ve kalp hastalıkları
  • Kanser riski
  • Obezite

D vitamini eksikliği nasıl giderilir?

D vitaminin yeteri kadar bulunmaması durumunda sağlık sorunları yaşanabilir. D vitamini eksikliğinin giderilmesi için en önemli kaynak güneş ışığıdır. D vitamini içeren besinler aracılığıyla da D vitamini eksikliği giderilebilir. Ton balığı, süt, yumurta gibi besinler tüketilerek D vitamini besinler aracılığı ile alınabilir. Tüm bunlar haricinde D vitamini takviyesi alınması gerekiyorsa bir doktor gözetiminde kullanılması gerekir. Peki, D vitamini nelerde var?

D vitaminin en önemli kaynaklarından biri de güneş ışığıdır. Güneşin insan sağlığına zararı olmasına karşın, yararı da oldukça fazladır. Yeteri kadar D vitaminini alımı için güneş ışığı oldukça önemlidir. %95 oranında ultraviyole ışınları ile D vitamini alımı sağlanır. Geri kalan kısmı ise besinler aracılığı ile sağlanmaktadır.

D vitamini hangi besinlerde bulunur?

D vitaminin büyük bir çoğunluğu gün ışığı sayesinde alınabilir. Fakat güneşin az olduğu aylarda veya bölgelerde besinler aracılığıyla da D vitamini almak mümkündür. D vitamini içeren besinler şu şekildedir:

  • Balık
  • Süt
  • Yumurta
  • Peynir
  • Tereyağı
  • Yoğurt
  • Kefir
  • Mantar
  • Tahıllı besinler
  • Maydanoz
  • Portakal suyu
  • Yonca
  • D vitamini içeren meyveler: Elma ve muz

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