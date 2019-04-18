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Baba ile oğlu 9 yıl arayla kavheye giren aracın altında kalarak öldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:28 | Son Güncelleme

BİNADA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ İzmir'in Bayraklı ilçesinde, freni boşaldığı öne sürülen kamyonun girdiği kahvede Haki Küçükdemir ile amcasının oğlu Hasan Küçükdemir'in öldüğü 6 kişinin de yaralandığı kazanın ardından, kolonları hasar gören 3 katlı binada oturanlar tahliye edildi.

Baba ile oğlu 9 yıl arayla kavheye giren aracın altında kalarak öldü (2)

BİNADA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, freni boşaldığı öne sürülen kamyonun girdiği kahvede Haki Küçükdemir ile amcasının oğlu Hasan Küçükdemir'in öldüğü 6 kişinin de yaralandığı kazanın ardından, kolonları hasar gören 3 katlı binada oturanlar tahliye edildi. Burada oturan 2 aile, bazı eşyalarını yanlarına alıp, geçici süreliğine yakınlarının yanına taşınırken, binanın durumu belediye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından netlik kazanacak.
KAHVEDE HASAR BÜYÜK
Öte yandan, kamyonun girdiği kahvede İzmir Emniyeti Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını tamamladı. Kahvedeki masa ve sandalyelerin devrildiği, içerisinin harabeye döndüğü görüldü. Kaza sırasında kahvenin önündeki bir ağaç da devrildi.

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)
FOTOĞRAFLI

Baba ile oğlu 9 yıl arayla kavheye giren aracın altında kalarak öldü (2)Baba ile oğlu 9 yıl arayla kavheye giren aracın altında kalarak öldü (2)Baba ile oğlu 9 yıl arayla kavheye giren aracın altında kalarak öldü (2)Baba ile oğlu 9 yıl arayla kavheye giren aracın altında kalarak öldü (2)

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