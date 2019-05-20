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Baba oğlu linç etmek isteyen sanıklara ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

Adana’da araç parkı yüzünden çıkan 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı sopalı ve baltalı, bıçaklı, silahlı kavganın sanıklarına ceza yağdı.22 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olayda, pazar yerinde boş olan yol kenarına araçlarını park ederek hayır için kurban eti dağıtan Cuma Sancar ile oğlu İsa Sancar‘dan, Hasan Aydın araçlarını oradan kaldırmasını istemiş, aracı olduğu yerden kaldırmaya giden İsa Sancar’a Hasan Aydın, çocukları ve diğer aile fertleri saldırmış, olayı aralamaya çalışan Cuma Sancar öldüresiye darp edilip kafasına balta ile vurulmuş, İsa Sancar değişik yerlerinden bıçaklanmış ve bunun üzerine Aydın ailesinin elinde olan silahı aniden eline alan İsa Sancar‘ın ateş açmasıyla Kerem Aydın ile Hüseyin Aydın ölmüş, kavgada toplam 7 kişi de yaralanmıştı.Adana 8.

Baba oğlu linç etmek isteyen sanıklara ceza yağdı

Adana’da araç parkı yüzünden çıkan 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı sopalı ve baltalı, bıçaklı, silahlı kavganın sanıklarına ceza yağdı.
22 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olayda, pazar yerinde boş olan yol kenarına araçlarını park ederek hayır için kurban eti dağıtan Cuma Sancar ile oğlu İsa Sancar‘dan, Hasan Aydın araçlarını oradan kaldırmasını istemiş, aracı olduğu yerden kaldırmaya giden İsa Sancar’a Hasan Aydın, çocukları ve diğer aile fertleri saldırmış, olayı aralamaya çalışan Cuma Sancar öldüresiye darp edilip kafasına balta ile vurulmuş, İsa Sancar değişik yerlerinden bıçaklanmış ve bunun üzerine Aydın ailesinin elinde olan silahı aniden eline alan İsa Sancar‘ın ateş açmasıyla Kerem Aydın ile Hüseyin Aydın ölmüş, kavgada toplam 7 kişi de yaralanmıştı.
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında 5 sanığa çeşitli oranlarda hapis cezası verdi.
Sanıklardan Hasan Aydın 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına, Sedat Aydın 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına, Mehmet Şirin Aydın 8 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına, Erkan Aydın 5 yıl hapis cezasına, Muhammet Emin Baysal 1 yıl 7 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Sanıklar Cuma Sancar ile oğlu İsa Sancar meşru müdafaadan beraat etti.

Baba oğlu linç etmek isteyen sanıklara ceza yağdı

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