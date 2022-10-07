HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Baba-oğul, genç marketçiye dehşeti yaşattı! 'Savcılığa çıkmadan serbest bırakıldılar'

Baba-oğul, genç marketçiye dehşeti yaşattı! 'Savcılığa çıkmadan serbest bırakıldılar'

07.10.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen iki gencin kavgasına gençlerden birisinin babası da müdahil oldu. Oğluyla birlikte gencin işlettiği markete giden baba oğul, genç adama saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam Döşemealtı ilçesindeki bir markette yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşındaki Yusuf İslam Maral, B. T. ile geçtiğimiz gün ağız dalaşına girdi. Gençlerin tartışması sonlanmasının ardından ise akşam saatlerinde B. T. ile babası Ş. T., Maral’ın işlettiği markete geldi. İçeri girer girmez Baba Ş. T. ve oğlu B. T. bir anda gence marketin içerisinde saldırmaya başladı. Maral, tornavidayla saldırdığı ileri sürülen Ş. T. ve oğluna ise demir çubukla karşı koymaya çalıştı. Tarafların kavgasında Maral’ın boğazına sarılıp tutan Ş. T., genci oğluyla birlikte dışarıya çıkarttı.

Olay sonrası Yusuf İslam Maral, baba ve oğlundan şikayetçi olurken, ifadeleri alınan Ş. T. ve B. T. serbest bırakıldı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"SAVCILIĞA ÇIKMADAN SERBEST BIRAKILDILAR"

Sosyal medya hesaplarına yansıyan olayla ilgili karşı tarafın serbest bırakılmasına tepki gösteren Yusuf İslam Maral, "Oğluyla ufak bir tartışma yaşadık. Ardından akşam saatlerinde hiçbir şey sorgulamadan boğazıma sarıldılar. Cebinden tornavida çıkarıp saplamaya çalıştılar. Boynumdan tutup araca bindirmeye çalıştılar. Beni başka yerde darp edeceklerdi. Şikayetçi oldum, savcılığa çıkmadan serbest bırakıldılar. Sonuna kadar şikayetçiyim” dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayak izlerinden anlaşıldı! Arı çiftliğini basıp talan ettilerAyak izlerinden anlaşıldı! Arı çiftliğini basıp talan ettiler
OPEC+ grubunun petrol kararı sonrası ABD'den flaş hamle! Askerleri çekmek için tasarı sundularOPEC+ grubunun petrol kararı sonrası ABD'den flaş hamle! Askerleri çekmek için tasarı sundular
Hedeflerinde emekliler vardı! Otobüs duraklarındaki ilanlarla... Para her ay maaşından çekildiHedeflerinde emekliler vardı! Otobüs duraklarındaki ilanlarla... Para her ay maaşından çekildi
Anahtar Kelimeler:
antalya kavga market
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Cinsellik sorusu şaşkına çevirdi! "Günde 6 defa yapıyorum yaptıkça da..."

Cinsellik sorusu şaşkına çevirdi! "Günde 6 defa yapıyorum yaptıkça da..."

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Farkında olmadan bize pas verdi, bizim de golü atmamız lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Farkında olmadan bize pas verdi, bizim de golü atmamız lazım

Para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

Para çekmeye gelenler gördükleri manzara karşısında şoke oldu!

İmamoğlu ve Yavaş'ı topa tuttu! 'Aday falan olmayacaklar'

İmamoğlu ve Yavaş'ı topa tuttu! 'Aday falan olmayacaklar'

İlginizi Çekebilir

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.