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Baba-oğul kavgası kanlı bitti! Hastanede hayatını kaybetti

16.12.2022 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde baba ve oğlu arasında çıkan kavga kanlı bitti. Eve alkollü şekilde gittiği iddia edilen 34 yaşındaki K.T., çıkan kavgada babası tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan K.T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Baba-oğul kavgası kanlı bitti! Hastanede hayatını kaybetti

Arifiye'deki korkunç olay dün akşam saatlerinde Abdibey Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, K.T. (34) anne ve babasının yaşadığı eve alkollü şekilde gitti.

Baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede arbedeye dönüşen olayda K.T., babası A.T.’nin elindeki bıçakla yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı genç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. K.T., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri baba A.T.’yi gözaltına aldı. Vücudunda derin bir bıçak yarası olmadığı öğrenilen şahsın kesin ölüm sebebi ise otopsi merkezinde yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. (İHA)

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