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Baba ve oğluna kanlı pusu! Evlerinin hemen önünde pompalı tüfekle vurdular!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2018 06:36 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de evlerinin önünde 2 kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu ise yaralandı

Baba ve oğluna kanlı pusu! Evlerinin hemen önünde pompalı tüfekle vurdular!

Olay, Kırıkkale Sanayi Mahallesi 1327. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi tarafından evlerinin önünde pompalı tüfekle saldırıda ağır yaralanan baba Ertan Şengül hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA'nın haberine göre, yaralanan oğlu Serhatcan Şengül (16) ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kırıkkale Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli M.B., Polis ekipleri tarafından yakalanırken, diğer kaçan şüpheli içinde aramalar devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale pompalı tüfek cinayet silahlı saldırı

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