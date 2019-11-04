Babaanne cinayeti davasında yeni gelişme! Torun için kırmızı bülten kararı

28 Nisan 2012 tarihinde meydana gelen olayda Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilerek, öldürülmüş halde bulundu. Pempe Boraze'nin yapılan otopsisinde vücudunda 12 balta ve 6 bıçak darbesi olduğu belirlendi. Olayla ilgili Pembe Boraze'nin gelini Songül Boraze (57) ile torunları Fadime Boraze (25) ve Rukiye K. gözaltına alındı. Pembe Boraze'nin, torunlarının mahallede dedikodusunu çıkardığı gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edildi. Mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan anne ve 2 kızı hakkında, delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

6 yıl sonra yeniden dosyayı açan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ay süren teknik takibin ardından, yaşlı kadının oğlu Faruk Boraze (56) ile gelini Songül ve torunu Fadime Boraze'yi tekrar gözaltına aldı. Rukiye K.'nın ise evlenerek yurt dışına gittiği belirlendi. Fadime Boraze, mahkemece tutuklanırken, anne ve babası serbest bırakıldı. Rukiye K. ise yurt dışında olduğu gerekçesiyle ifadesi alınamadı.

10 YIL HAPİS