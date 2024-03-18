Babacan'dan Ümit Özdağ ile yapılan gizli protokole ilişkin açıklama! 'Denize düşen yılana sarılır'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan 'gizli protokole' ilişkin Babacan, "Denize düşen yılana sarılır" yorumunu yaptı.

Babacan'ın açıklamasından satır başları:

"BİZE DAYATILMASI SÖZ KONUSU OLAMAZDI"

"Biz protokolden birincisini biliyorduk ama ikincisini bilmiyorduk. CHP'nin sözcüleri bile bilmiyordu, bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi ifadesi. Tabii buna üzüldük. Bu güven ilişkisini sarsacak bir adımdı. Seçimi kazansaydık, bir tarafta kamuoyuna açık 6 imzalı bir protokol vardı. Bu protokolün diğer tarafında da gizli köşelerde iki kişinin yaptığı bir anlaşma var. Dolayısıyla bu anlaşmanın bize dayatılması söz konusu olamazdı.

"DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR"

86 milyonun noter olduğu bir anlaşma varken bu zaten geçerli olamazdı. Üzüldük mü? Evet üzüldük. O günkü sıkışmışlıkla 'denize düşen yılana sarılır' şeklinde değerlendirdik. Seçimden sonra da Kılıçdaroğlu ile yüzleşmedik kendisinin de bu konuda üzüntüleri vardır eminim. Bize 'aramızda anlaşalım duyurmayalım' şeklinde çok teklif geldi. Hep karşı çıktım, bu duyulurdu ve rezil olurduk. Her zaman şeffaflıktan yanayız."

31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!





