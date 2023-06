BABALAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023: En duygusal, anlamlı, resimli, eşe, babaya ve sevgiliye göndermelik Babalar Günü mesajları BURADA!

Babalar Günü için geri sayımda sona gelindi. Bu yıl 18 Haziran(yarın)'da kutlanacak olan Babalar Günü için duygusal mesaj arayışları hız kazandı. Babasına, eşine, sevgilisine sevgisini göstermek isteyen kullanıcılar en anlamlı, duygusal, resimli Babalar Günü mesajlarını araştırıyorlar. İşte sizler için resimli, dualı, esprili Babalar Günü mesajları örnekleri...

Bütün felsefelere, bilimlere, mantığa, akıl yürütmelere karşı bana mümkün olan her şeyi yapabileceğimi ve imkansız bir şey olmadığını öğrettin. İmkansızları imkanlı hale getirmeyi senden öğrendim. İnsanlar hiç umut kalmadığını düşündüğünde, imkansız kelimesini düşünmedim bile. Bana öğrettiğin her şey için minnettarım. Babalar Günün kutlu olsun!

Kalbi her zaman cömert, şefkat ve sevecen duygularla dolu olan canım babam! Babalar Günü'nü tebrik ederim. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin.

Yaşantısıyla, ilkeleriyle bize hep güzel örnek olan canım babam. Senden uzakta, Senin değerini şimdi daha iyi anlıyorum. Babalar günün kutlu olsun, ellerinden öperim.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç verirsin. Babalar günün kutlu olsun.

Beni, üzerime sabır tohumları atarak sevgi ile büyüttün. Fedakârlığın ve bitmeyen sevgin için sana minnettarım. Seni çok seviyorum babacığım. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Her günümü aydınlatan gülümsemelere sahipsin. Övgü dolu sözlerinle beni her zaman çok iyi hissettiriyorsun. Dileklerimin gerçekleşmesi için ne yapması gerektiğini biliyorsun. Her zaman bana anlatacak en iyi hikayeleri olan kişisin. Ve en önemlisi, çok iyi bir dinleyicisin. Sabırlısın, naziksin ve en iyi baba sensin. Bulmayı umduğum en iyi arkadaşsın. Ve bunu yüksek sesle söylemekten gurur duyuyorum, seni seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!