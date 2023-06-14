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BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2023: Babalar Günü ne zaman, bu Pazar mı? İşte hediye önerileri...

14.06.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babalar Günü ile ilgili sorgulamalar Haziran ayının üçüncü haftasının gelmesi ile birlikte hız kazandı. Babalarına hediye almak isteyenler, bu önemli gün için hediye önerilerini inceliyorlar. Peki, Babalar Günü ne zaman, bu Pazar mı? İşte, bu özel gün için en güzel hediye önerileri ve Babalar Günü tarihi...

BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2023: Babalar Günü ne zaman, bu Pazar mı? İşte hediye önerileri...

Babalar Günü her yıl olduğu gibi bu yılda Haziran ayında kutlanacak. Babalar Günü'nde babasını mutlu etmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte Babalar Günü tarihi ve hediye fikirleri...

Babalar Günü

BABALAR GÜNÜ 2022 NE ZAMAN?

Babalar Günü her sene haziran ayının 3. Pazar günü kutlanmaktadır. Buna göre; Babalar Günü 2023 yılında 18 Haziran 2023 Pazar günü kutlanacak.

Babalar Günü

BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

Babalar Günü'nde babasını mutlu etmek isteyen kişiler için hediye seçenekleri oldukça çok. Bilhassa giyim ve aksesuara önem veren babalar için, kravat, gömlek, kemer, saat ya da kol düğmesi güzel ve etkili bir tercih olacaktır.

Öte yandan parfüm de en çok tercih edilen hediyelerden biri.

Bunun dışında oyun oynamayı seven babalara oyun konsolu hediye edilebilir.

Babalar Günü

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sonora Smart Dodd, bir ABD İç Savaş gazisinin kızıydı. Dodd, babaların da Anneler Günü gibi özel bir günleri olması gerektiğini düşündü. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu yalnız büyüttü.

Bu durum sebebiyle Sonora Smart Dodd, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara girişti.

Fakat söz konusu çalışmalar o tarihe yetişmedi. Bu nedenle kutlamalar haziran ayının 3. pazar gününe ertelendi.

Babalar Günü

BABALAR GÜNÜ İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?

Bu nedenle Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.

1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.

1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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