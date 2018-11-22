HABER

Babanın suçlandığı olaylar mide bulandırdı! İğrenç iddia...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 14:57 | Son Güncelleme

Bolu'da, 3 yıldır eşine cinsel saldırıda, şu an 18 yaşında olan kızına ise cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen C.M. (47), gözaltına alındı.

Babanın suçlandığı olaylar mide bulandırdı! İğrenç iddia...

Bolu'da M.M., dün kızı M.M.'yi de yanına alarak Cumhuriyet Savcılığı'na gidip, belediyeye bağlı taşeron bir firmada şoförlük yapan 20 yıllık eşi C.M.'den şikayetçi oldu. Anne ve kızı savcılıktaki ifadelerinde, C.M.'nin kendilerine ters ilişki yoluyla cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. İfadelerde ayrıca C.M.'nin annesinin önünde kızına cinsel istismarda bulunduğu, maaşlarını aldıkları kartlarına da el koyduğu iddiaları yer aldı.

CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO VE FOTOĞRAFLAR BULUNDU

Şikayet üzerine C.M. için yakalama kararı çıkarıldı. Aşağısoku Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan C.M. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, çok sayıda cinsel içerikli video ve fotoğraf bulundu.

"HERKES GİBİ NORMAL YOLLARLA İLİŞKİYE GİRERİM"

İfadesinde suçlamaları reddeden C.M., "Eşimle ailevi nedenlerden dolayı kavga etmişliğimiz olmuştur. Ancak son yıllarda kendisine asla kavga amaçlı fiziki müdahalem olmamıştır. 2 çocuğuma da bugüne kadar kızmışımdır. Ama hiçbir şekilde darp etme olayı yaşanmamıştır. Ben nikahlı olan eşimle herkes gibi normal yollarla ilişkiye girerim. Hiçbir zaman zorla ve tehditle ilişkiye girmedim. Öz kızıma da hiçbir şekilde cinsel istismarda bulunmadım. Bu çok çirkin bir suçlama. Kendisi 15 yaşına kadar benimle yatardı ama bu yaştan sonra hiç yanımda yatmadı. Cinsel içerikli film merakım olduğu doğrudur. Boş kaldığım her vakitte bu tarz filmler izlerim. Evde hiç izlemedim. Eşime ve çocuklarıma da bu tarz görüntüler hiç izletmedim. Ben kızımın annesinin yönlendirmeleriyle şikayetçi olduğunu düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

DHA

PARTNERBeklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor! Beklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor!
Marmaris'i vuran hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı Marmaris'i vuran hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı
TBMM Başkanı Yıldırım: PKK, FETÖ, DEAŞ, her terör örgütü ülkenin başına beladır (4)TBMM Başkanı Yıldırım: PKK, FETÖ, DEAŞ, her terör örgütü ülkenin başına beladır (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu taciz istismar

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Okuyucu Yorumları 1 yorum
artık dünyanın çivisi çıktı, bu nedir ya, bir aileden kız alırken acaba babasından kardeşinden de istismara uğramışmıdır diye düşüneceğiz, yok inanın yok ahir zamandayız kafası bunalan kafayı takan bayan eşini şikayet ediyor. bu aile nesıl bir aileki 15 yaşına kadar babası ile kız aynı yatakta yatabiliyor, yuh artık, annesinin yanında çocugu istismar edebiliyor inanması çok güç akılo sır ermiyor türkiye sapıklaştıda bizmi bilmiyoruz yoksa bu zamanlarda olay abartılmayamı başlandı. eskiden çocukları şevkatle sever dil çıkarırdık nanik yapardık şimdi aman
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

Tuzla'da inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

Maden ocağındaki patlamada ölen 3 işçi toprağa verildi

Maden ocağındaki patlamada ölen 3 işçi toprağa verildi

Mahkemeden 'Melih Gökçek rüşvet aldı' sözü için beraat kararı

Mahkemeden 'Melih Gökçek rüşvet aldı' sözü için beraat kararı

Rekor kırdılar! Emekli olunca da ayrılmıyorlar

Rekor kırdılar! Emekli olunca da ayrılmıyorlar

Tansu Çiller'den 'Gülen' iddiasına yalanlama

Tansu Çiller'den 'Gülen' iddiasına yalanlama

Ünlü Profesör uyardı: Hortumları sıklıkla göreceğiz ve şiddetleri artacak

Ünlü Profesör uyardı: Hortumları sıklıkla göreceğiz ve şiddetleri artacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.