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  4. Babasından daire istedi, vermeyince çılgına döndü! Korku dolu anlar kamerada

Babasından daire istedi, vermeyince çılgına döndü! Korku dolu anlar kamerada

10.08.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Yaklaşık 1 aydır ailesiyle birlikte yaşayan Serpil K. (30), babasına ait dairelerden birinin tapusunun kendi üzerine yapılmasını istedi. Ailesinden ayrı yaşamak isteyen genç kadının bu isteği reddedilince çılgına döndü. Apartman dairesinin balkonundaki korkuluklardan aşağı sarkan kadın, herkese ecel terleri döktürdü. Polis ekiplerinin yarım saat dil döktüğü genç kadın, ikna edilip balkondan içeriye alındı. İşte detaylar...

Babasından daire istedi, vermeyince çılgına döndü! Korku dolu anlar kamerada

Korkutan olay, dün saat öğle saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi 2202 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 aydır ailesiyle birlikte yaşayan Serpil K. (30), babasının sahip olduğu dairelerden birisinin tapusunun kendi üzerine yapılmasını isteyip ayrı yaşamak istediğini söyledi.

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Babasının bu talebini kabul etmemesi üzerine öfkelenen Serpil K., ailesinin yaşadığı apartmanın 4’üncü katındaki dairenin balkonuna çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Genç kadının balkon parmaklıklarına tutunarak aşağı sarktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri balkonun altına şişme yatak açarken, polis de trafiği araç ve yaya trafiğine kapattı.

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UZUN SÜRE DİL DÖKTÜLER, İKNA EDİP KURTARDILAR

Serpil K.'nin yanına giden polis ekipleri genç kadını ikna etmek için uzun süre dil döktü. Zaman zaman gözyaşı döken Serpil K., yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından ikna edilip bulunduğu yerden balkonun iç kısmına alındı. Olayı heyecanla takip eden çevredekiler ise polis ekiplerini alkışladı.

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Apartmandan aşağı indirilen genç kadın, kontrol için ambulansla Kepez Devlet Hastanesine götürüldü.

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İHA

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