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  4. Babasından izinsiz aldığı aracı hurdaya çevirdi! 3 kişi yaralandı

Babasından izinsiz aldığı aracı hurdaya çevirdi! 3 kişi yaralandı

03.01.2024 01:01 | Son Güncelleme:
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Bursa'da babasından izinsiz aldığı otomobil ile ilerlerken yayalara çarpmamak için ani manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Babasından izinsiz aldığı aracı hurdaya çevirdi! 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Zakarya A. (17) yönetimindeki otomobil, yoldan karşıya geçmekte olan iki şahsa çarpmamak için ani manevra yaptı. Yağışla kayganlaşan yolda savrulan araç, kaldırıma çarpıp taklalar atarak ters durdu.

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ARACI BABASINDAN İZİNSİZ ALMIŞ!

Kaza sonucu sürücü ve araçtaki arkadaşları Salih F. (18) ve Doğan B. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücünün, aracı babasından izinsiz alıp arkadaşlarıyla gezmeye gittiği öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Otomobil
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