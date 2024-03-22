Babasını sokak ortasında sırtından bıçaklayarak öldürdü! Kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, Çarşamba günü saat 17.45'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Uzun Çarşı Caddesi üzerinde yaşandı. Gaziantep'te yaşayan İbrahim Halil Öztunç (31), yeni bir araç almak için kredi çekmeye karar verdi. Bankanın kredi vermek için ipotek istemesi üzerine Suruç'ta yaşayan babası Hüseyin Öztunç'u (64) arayarak 10 dönümlük arazisinin tapusunu istedi. İddiaya göre baba tapuyu vermeyeceğini söyledi.

EŞİYLE BİRLİKTE SURUÇ'A GİTTİ

İbrahim Halil Öztunç otomobiline binerek eşiyle birlikte Suruç'a gitti. Babasının da otomobile bindirip seyir halindeyken ikna etmeye çalıştı. Bir türlü babasını ikna edemeyen İbrahim Halil Öztunç, Uzun Çarşı Caddesi üzerinde aracını durdurdu. Otomobilden inen ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Bıçağı çıkaran şahıs, babasını sırtından bıçakladı. Baba kanlar içerisinde yere yığılırken oğlu ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, ambulansla Suruç Devlet Hastanesine götürdü. Sırt bölgesine toplam 4 bıçak darbesi aldığı belirlenen baba, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BABA KATİLİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Vatandaşların bilgisine başvuran polis ekipleri İbrahim Halil Öztunç'un olay yerinden otomobili ile kaçtığını belirledi. Tüm ekiplere otomobil plakası ve kimlik bilgisi verilen şahıs, eşi ile birlikte Gaziantep'e kaçmaya çalışırken yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı ile eşi, adliyeye sevk edildi.

Hüseyin Öztunç'un cesedi ise Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





