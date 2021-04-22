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Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu

22.04.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir kişi babasını ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdükten sonra devriye gezen polis ekiplerine teslim oldu.

Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi 4199 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ferhat Keser babası Halil Keser ve ağabeyi Ufuk Keser’le henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

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ANNESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE BABASI VE AĞABEYİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ferhat, annesi Cennet Keser’in önünde babası ve ağabeyini defalarca bıçakladı. Baba Halil Keser ile ağabey Ufuk Keser kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada durumu fark eden vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olayı gerçekleştiren Ferhat Keser ise evden kaçarak yolda devriye gezen polis ekiplerine babasını ve kardeşini bıçakladığını söyleyerek teslim oldu.
Sağlık ekipleri baba Halil Keser’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken ağabey Ufuk Keser’de Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağabey Umut Keser, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölenlerin cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli Ferhat Keser ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


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Anahtar Kelimeler:
Adana
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