HABER

Babasının evleneceği Gürcü kadını boğazını keserek öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 17:22 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Samet Cihan Yapıcı (24), babasının evleneceği Gürcistan uyruklu Nana Gokhidze'ni (32) tartışma sırasında, boğazını keserek öldürdü.

Babasının evleneceği Gürcü kadını boğazını keserek öldürdü

Alişan KOYUNCU- Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Samet Cihan Yapıcı (24), babasının evleneceği Gürcistan uyruklu Nana Gokhidze'ni (32) tartışma sırasında, boğazını keserek öldürdü.
Olay, öğleden sonra, Kartepe'ye bağlı Acısu Mahallesi Kıroğlu Sokak'ta Yapıcı ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Samet Cihan Yapıcı, daha önce zaman zaman tartışma yaşadığı, babasının evlenmek için işlemleri sürdürdüğü Gürcü Nana Gokhidze ile bilinmeyen nedenle tekrar tartıştı. Yapıcı, eline geçirdiği bıçakla genç kadının boğazını kesti. Kanlar içinde kalan Nana Gokhidze, yere yığılırken, Samet Cihan Yapıcı ise evden kaçtı. Gürültüyü duyarak, eve gelen komşular, Gürcü kadını kanlar içinde hareketsiz yatarken görünce 112 Acil Servis ile polise haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı kadını ambulansla Başiskele ilçesindeki özel hastaneye kaldırdı. Nana Gokhidze, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Samet Cihan Yapıcı ise polis ekiplerince Maşukiye'de yakalanarak, gözaltına alındı. Yapıcı ailesinin evinde, olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, suç aleti bıçak ile ruhsatsız tüfeğe de el koydu.

FOTOĞRAFLI

Babasının evleneceği Gürcü kadını boğazını keserek öldürdüBabasının evleneceği Gürcü kadını boğazını keserek öldürdüBabasının evleneceği Gürcü kadını boğazını keserek öldürdü

PARTNERAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınızAcun Ilıcalı yarışmaları böyle seçiyor! Çok şaşıracaksınız
Vahşet! Üvey annesini boğazını keserek öldürdüVahşet! Üvey annesini boğazını keserek öldürdü
Adıyaman'da otomobilde eroine 2 gözaltıAdıyaman'da otomobilde eroine 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Üvey annesini boğazını keserek öldürdü

Vahşet! Üvey annesini boğazını keserek öldürdü

Ordu Valisi yeni yapılan stadyumu inceledi! Top sektirme anı sosyal medyayı salladı

Ordu Valisi yeni yapılan stadyumu inceledi! Top sektirme anı sosyal medyayı salladı

Okulda iğrenç olay! Öğretmen 18 öğrencisini taciz etti

Okulda iğrenç olay! Öğretmen 18 öğrencisini taciz etti

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Parkta yaşadığı olay hayatını değiştirdi

Parkta yaşadığı olay hayatını değiştirdi

Kadın taksiciyi ağlatan olay

Kadın taksiciyi ağlatan olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.