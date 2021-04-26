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Babasının küllerini topa koydurttu, rekor kırdı!

26.04.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Peoria şehrinde yaşayan eski bir bovling şampiyonu, kendisini bu sporla tanıştıran babasını anmak için ilginç bir yol seçti.

Babasının küllerini topa koydurttu, rekor kırdı!

John Hinkle, 2016'da hayatını kaybeden babasının küllerini bovling topuna koydurdu. Bu topla 12 Nisan'da bovling oynayan Hinkle, en yüksek puan olan 300'e ulaştı.

Hinkle, 2002'de Western Illinois Üniversitesi'yle üniversiteler arası turnuvada şampiyon olmuştu.

Facebook'ta atış yaparkenki görüntülerini paylaşan bovlingci, şu cümleleri kaleme aldı:

Bu gecenin benim için ifade ettiğini anlatamam. Babamın küllerini içine koyduğum topla 300 puana ulaştım. Babam şimdiye kadar bu puana hiç ulaşamamıştı... Destansı bir geceydi.

Otuz dokuz yaşındaki Hinkle, WMBD kanalına yaptığı açıklamada külleri topa yerleştirecek birisini bulmasının yıllar aldığını belirtti. Kardeşi Joe Hinkle'a "bu topla 300 puana ulaşacağım" dediğini belirten Hinkle, sözlerini şöyle sürdürdü:

Son atışımda topun nereye gittiğini bile göremedim. Fırlatırken o kadar ağladım ki…

Bununla birlikte Hinkle, mayıstaki bir turnuvadan sonra topu "emekliye" ayıracağını kaydetti.

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