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  4. Babayı kahreden kaza! 5 yaşındaki oğlu, kullandığı traktörden düşüp öldü

Babayı kahreden kaza! 5 yaşındaki oğlu, kullandığı traktörden düşüp öldü

20.02.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Buldan ilçesinde babasının kullandığı traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk, römorkun altında kaldı. Babayı kahreden kazada, minik Burakcan olay yerinde hayatını kaybetti.

Babayı kahreden kaza! 5 yaşındaki oğlu, kullandığı traktörden düşüp öldü

Denizli'nin Buldan ilçesinde babasının kullandığı traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk, römorkun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kahreden kaza, Buldan ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kocaören Mevkiinde bağda çalışan Salih Algan, havanın kararmasıyla birlikte 5 yaşındaki oğlu Burakcan Algan ile traktöre binerek eve gitmeye başladı.

Bu esnada traktör seyir halindeyken dengesini kaybederek düşen Burakcan Algan, römorkun altında kaldı. Hızlıca traktörü durdurmaya çalışan baba Algan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından Burakcan Algan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri baba Algan'ı ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Denizli
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