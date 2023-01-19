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  4. Bacağı kırılan koyun için yaptılar! "Profilciydim, protezci oldum"

Bacağı kırılan koyun için yaptılar! "Profilciydim, protezci oldum"

19.01.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İznik ilçesinde bacağı kırılan koyun veteriner tarafından sanayide bulunan profilci dükkanına getirildi. Profil ustası; koyun için özel bir aparat tasarladı. Profil Ustası Mesut Acar, “Profilciydim, protezci oldum” dedi.

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Bayındır Köyü'nde Erdal Yıldız’a ait bir koyunun bacağı kırıldı. Yıldız, durumu üye olduğu Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne bildirdi. Bacağı kırılan koyun, Birlik Başkanı Veteriner Hekim Yıldırım Oran ve ekibi tarafından İznik Koyutürk Sanayi Sitesinde profil ustası Mesut Acar’ın dükkanına getirildi. Burada Mesut Acar koyuna özel aparat yaptı. Sanayi önünde bulunan koyuna hemen aparat takıldı ve koyun yürümeye başladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bursa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Yıldırım Oran, “Koyun sahibi bizim üyemiz. Bu iş için bir aparat yapılması lazımdı. Bunun da yapılacağı yer burasıydı. Onun için buraya getirdik. Biz bunu 1980 yılından beri bu şekilde yapıyoruz” dedi.

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Profil ustası Mesut Acar ise, “Profilciydim protezci oldum. Benden bu aparatı yapmamı istediler bende yapmaya çalıştım. İnşallah sonuca ulaşırız da faydalı olur” diye konuştu. (İHA)

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Bursa İznik koyun protez

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