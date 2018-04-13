Bacak ağrısı deyip geçmeyin

Ağrı, subjektif bir bulgu olup ağrıyı yaratan nedene, ağrıyı hisseden kişiye (sosyokültürel yapı, kişilik özellikleri, yaş, cinsiyet) ve zamana bağımlı olarak değişiklik gösteren bir şikayet olarak biliniyor. Bu subjektif yapısından dolayı ağrının, vücudun neresinde ve ne şiddette olursa olsun dikkate alınması ve sebebinin ortaya konulması gerekiyor.
Bacak ağrısı, bacağı oluşturan tüm dokulardan kaynaklı olabiliyor. Bununla birlikte yansıyan ağrılar, bacak dokuları kaynaklı olmayan ancak bacakta hissedilen ağrıların nedeni olabiliyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem ARITÜRK bacak ağrılarının belirtilerini şöyle özetliyor, “Bacaklarda müphem, tam olarak tarif edilemeyen rahatsızlık hissi, huzursuzluk olarak tanımlanan, günün sonuna doğru veya uzun süre oturma/hareketsiz ayakta durma ile artan; beraberinde kaşıntı, ayaklarda şişlik şikayetlerinin de eşlik ettiği ağrıların en muhtemel nedeni venöz yetmezlik yani halk arasında bilinen adı ile “varis”tir.
Atardamar kaynaklı bacak ağrılarında ağrının karakteri daha farklıdır. Genellikle yürümekle veya herhangi bir efor ile artan ve dinlenmekle geçen bacak ağrıları periferik damar hastalığına işaret eder ve beraberinde genelde bacaklarda soğukluk, solukluk, kıllarda dökülme ve his kaybı gibi beslenme bozukluğuna işaret eden bulgular da bulunmaktadır.”
Damar kaynaklı olmayan bacak ağrılarının en önemli sebepleri arasında sinir kaynaklı ağrılar sayılabilir diye sözlerine devam eden Arıtürk: “Bel fıtığına veya sinir sıkışmalarına bağlı olarak baskıya maruz kalan sinirlerden kaynaklanan bu ağrılar, esas olarak sorunun bulunduğu yerde yani belde hissedilmezler. Bu ağrılar belden köken alan sinirlerin his fonksiyonunu sağladığı bacak bölgelerinde hissedilirler. Bu ağrılar ağır kaldırma, oturma gibi hareketlerden sonra belirir veya belirginleşir ve hemen tamamında ağrı olan bölgede uyuşma ve karıncalanma ile beraberdir. Şeker hastalarında özellikle ayaklarda (çorap giyilen alanda belirgin) oluşan ağrıların sebeplerinden biri de şeker hastalığına bağlı gelişen sinir harabiyetidir.
Bununla birlikte bacaktaki kas-iskelet sisteminin hastalıklarında da bacak ağrıları görülebilmektedir. Bu ağrılar kemik, eklem ve yumuşak doku kaynaklı olabilmektedir. Kas ve tendon yaralanmaları, yumuşak doku yaralanmaları, kramp gibi sebepler problemin olduğu alanda ağrıya neden olan sebeplerdir. Eklemlerde gelişebilecek yaralanmalar gibi sebepler her yaşta, dejeneratif hastalıklar ise özellikle yaşlılarda ağrı nedeni olabilir. Tüm bunların haricinde kemik tümörleri, kemik beslenme sorunları, kemik enfeksiyonları ve ileri yaşlarda karşılaşılan kemik erimesi de bacak ağrısına neden olabilmektedir” dedi.
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