Bacak ağrısı deyip geçmeyin

Ağrı, subjektif bir bulgu olup ağrıyı yaratan nedene, ağrıyı hisseden kişiye (sosyokültürel yapı, kişilik özellikleri, yaş, cinsiyet) ve zamana bağımlı olarak değişiklik gösteren bir şikayet olarak biliniyor. Bu subjektif yapısından dolayı ağrının, vücudun neresinde ve ne şiddette olursa olsun dikkate alınması ve sebebinin ortaya konulması gerekiyor.

Bacak ağrısı, bacağı oluşturan tüm dokulardan kaynaklı olabiliyor. Bununla birlikte yansıyan ağrılar, bacak dokuları kaynaklı olmayan ancak bacakta hissedilen ağrıların nedeni olabiliyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem ARITÜRK bacak ağrılarının belirtilerini şöyle özetliyor, “Bacaklarda müphem, tam olarak tarif edilemeyen rahatsızlık hissi, huzursuzluk olarak tanımlanan, günün sonuna doğru veya uzun süre oturma/hareketsiz ayakta durma ile artan; beraberinde kaşıntı, ayaklarda şişlik şikayetlerinin de eşlik ettiği ağrıların en muhtemel nedeni venöz yetmezlik yani halk arasında bilinen adı ile “varis”tir.

Atardamar kaynaklı bacak ağrılarında ağrının karakteri daha farklıdır. Genellikle yürümekle veya herhangi bir efor ile artan ve dinlenmekle geçen bacak ağrıları periferik damar hastalığına işaret eder ve beraberinde genelde bacaklarda soğukluk, solukluk, kıllarda dökülme ve his kaybı gibi beslenme bozukluğuna işaret eden bulgular da bulunmaktadır.”