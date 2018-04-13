KADIN

Bacak ağrısı deyip geçmeyin

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2018 12:59 | Son Güncelleme

Bacak ağrısı, bacağı oluşturan tüm dokulardan kaynaklı olabiliyor. Bununla birlikte yansıyan ağrılar, bacak dokuları kaynaklı olmayan ancak bacakta hissedilen ağrıların nedeni olabiliyor. Genelde “havadandır” denilip küçümsenen bacak ağrıları her yaşta görülebilirken, birçok hastalığın belirtisi olabiliyor.

Bacak ağrısı deyip geçmeyin

Ağrı, subjektif bir bulgu olup ağrıyı yaratan nedene, ağrıyı hisseden kişiye (sosyokültürel yapı, kişilik özellikleri, yaş, cinsiyet) ve zamana bağımlı olarak değişiklik gösteren bir şikayet olarak biliniyor. Bu subjektif yapısından dolayı ağrının, vücudun neresinde ve ne şiddette olursa olsun dikkate alınması ve sebebinin ortaya konulması gerekiyor.

Bacak ağrısı, bacağı oluşturan tüm dokulardan kaynaklı olabiliyor. Bununla birlikte yansıyan ağrılar, bacak dokuları kaynaklı olmayan ancak bacakta hissedilen ağrıların nedeni olabiliyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem ARITÜRK bacak ağrılarının belirtilerini şöyle özetliyor, “Bacaklarda müphem, tam olarak tarif edilemeyen rahatsızlık hissi, huzursuzluk olarak tanımlanan, günün sonuna doğru veya uzun süre oturma/hareketsiz ayakta durma ile artan; beraberinde kaşıntı, ayaklarda şişlik şikayetlerinin de eşlik ettiği ağrıların en muhtemel nedeni venöz yetmezlik yani halk arasında bilinen adı ile “varis”tir.

bacak2

Atardamar kaynaklı bacak ağrılarında ağrının karakteri daha farklıdır. Genellikle yürümekle veya herhangi bir efor ile artan ve dinlenmekle geçen bacak ağrıları periferik damar hastalığına işaret eder ve beraberinde genelde bacaklarda soğukluk, solukluk, kıllarda dökülme ve his kaybı gibi beslenme bozukluğuna işaret eden bulgular da bulunmaktadır.”

Damar kaynaklı olmayan bacak ağrılarının en önemli sebepleri arasında sinir kaynaklı ağrılar sayılabilir diye sözlerine devam eden Arıtürk: “Bel fıtığına veya sinir sıkışmalarına bağlı olarak baskıya maruz kalan sinirlerden kaynaklanan bu ağrılar, esas olarak sorunun bulunduğu yerde yani belde hissedilmezler. Bu ağrılar belden köken alan sinirlerin his fonksiyonunu sağladığı bacak bölgelerinde hissedilirler. Bu ağrılar ağır kaldırma, oturma gibi hareketlerden sonra belirir veya belirginleşir ve hemen tamamında ağrı olan bölgede uyuşma ve karıncalanma ile beraberdir. Şeker hastalarında özellikle ayaklarda (çorap giyilen alanda belirgin) oluşan ağrıların sebeplerinden biri de şeker hastalığına bağlı gelişen sinir harabiyetidir.

1

Bununla birlikte bacaktaki kas-iskelet sisteminin hastalıklarında da bacak ağrıları görülebilmektedir. Bu ağrılar kemik, eklem ve yumuşak doku kaynaklı olabilmektedir. Kas ve tendon yaralanmaları, yumuşak doku yaralanmaları, kramp gibi sebepler problemin olduğu alanda ağrıya neden olan sebeplerdir. Eklemlerde gelişebilecek yaralanmalar gibi sebepler her yaşta, dejeneratif hastalıklar ise özellikle yaşlılarda ağrı nedeni olabilir. Tüm bunların haricinde kemik tümörleri, kemik beslenme sorunları, kemik enfeksiyonları ve ileri yaşlarda karşılaşılan kemik erimesi de bacak ağrısına neden olabilmektedir” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bacak ağrısı varis

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Ozan Tufan sevgilisini bırakıp bagaja saklanmaya kalktı!

Ozan Tufan sevgilisini bırakıp bagaja saklanmaya kalktı!

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin de ayrıldı!

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin de ayrıldı!

İlginizi Çekebilir

Ayak masajıyla en yaygın görülen sağlık sorunlarından kurtulabilirsiniz

Ayak masajıyla en yaygın görülen sağlık sorunlarından kurtulabilirsiniz

Protein eksikliği olduğunu gösteren işaretler

Protein eksikliği olduğunu gösteren işaretler

Vajinal bölgenizi tıraş etmeyin!

Vajinal bölgenizi tıraş etmeyin!

Kanser taramasını böyle paylaştı

Kanser taramasını böyle paylaştı

Diş çürüğünden kurtulmanın yolu bu kadar basitmiş

Diş çürüğünden kurtulmanın yolu bu kadar basitmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belki de bugüne kadar duymadınız ama ölü popo sendromuna yakalanmış olabilirsiniz

Belki de bugüne kadar duymadınız ama ölü popo sendromuna yakalanmış olabilirsiniz

Bu çözümler diş etlerinizi daha sağlıklı hale getirecek

Bu çözümler diş etlerinizi daha sağlıklı hale getirecek

Öksürük ve bronşiti tarihe karıştıran 3 malzemeli tarif…

Öksürük ve bronşiti tarihe karıştıran 3 malzemeli tarif…

Ayak masajıyla en yaygın görülen sağlık sorunlarından kurtulabilirsiniz

Ayak masajıyla en yaygın görülen sağlık sorunlarından kurtulabilirsiniz

Dışarıda yemek yerken bir kez daha düşünün! Kısırlığa neden oluyor

Dışarıda yemek yerken bir kez daha düşünün! Kısırlığa neden oluyor

Protein eksikliği olduğunu gösteren işaretler

Protein eksikliği olduğunu gösteren işaretler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.