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Bacaklarını kaybetti, azmini kaybetmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 10:15 | Son Güncelleme

Bursa’da otomobilin çarpması sonucu iki bacağını kaybeden profesyonel bisikletçi Barış Asa (34), azmini yitirmedi.

Bacaklarını kaybetti, azmini kaybetmedi

Bursa’da otomobilin çarpması sonucu iki bacağını kaybeden profesyonel bisikletçi Barış Asa (34), azmini yitirmedi. Eczacı olan Barış Asa, geçtiğimiz yıl yaşadığı bisiklet kazasının ardından protez bacaklarının takılmasıyla yeniden bisiklet sürmenin yanı sıra, çeşitli sporlar branşları ve snowboard yapmaya başladı. Bisiklet sporuna devam eden ve bisiklet yarışlarına katılan Asa, hafta sonu 41. İstanbul Maratonu’nun 15 kilometrelik etabına katıldı.
2018 yılı Temmuz ayında bisikletinin patlayan lastiğini değiştirmek için yol kenarında bekleyen Barış Asa’ya otomobil çarptı. Kaza sonucunda iki ayağını kaybeden sporcu her şeye rağmen çok sevdiği bisikletten ve sporlardan vazgeçmedi. Protez bacaklarının takılmasıyla Barış Asa bisiklet sporunun yanında Uludağ’da snowboard da yaptı.
41. İstanbul Maratonu öncesi İstanbul’da 3 günlük kampa giren Asa, dünyaca ünlü atlet Heinrich Popow’dan eğitim aldı. 15 kilometrelik etabı başarıyla bitiren Asa, "Rüya gibi bir 3 gün geçirdim" diyerek, Heinrich Popow ile koşmanın büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Bacaklarını kaybetti, azmini kaybetmedi

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