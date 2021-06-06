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Bacayı temizlemek için benzin döktü, komşusunun evini yaktı

06.06.2021 02:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde benzin dökülerek yapılan baca temizliği nedeniyle üst kattaki evde yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bacayı temizlemek için benzin döktü, komşusunun evini yaktı

Yangın Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Sabri A., gece saatlerinde evin bacasını temizlemek için bacaya önce kağıt yerleştirdi ardından bir miktar benzin döktü. Sabri A’nın kağıtları tutuşturması sonrası alevler bacayı sardı. Dairenin üst katındaki baca girişinden dışarı çıkan alevler evi tutuşturdu.

YANGINDA YARALANAN OLMADI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını daha fazla büyümeden söndürmeyi başardı. Alt katta yapılan baca temizliği nedeniyle üst kattaki dairenin tutuşmasına neden olan yangında yaralanan olmadı. Öte yandan kimsenin yaşamadığı öğrenilen ev kullanılamaz hale geldi.

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"BÖYLE OLACAĞINI BİLSEYDİM GAZ DÖKMEZDİM"

Yangını anlatan Sabri A., "Evin bacasını temizlemek için kağıtlar yerleştirdim, sonra üzerine çabuk yanması için bir miktar gaz döktüm. Kağıtları tutuştururken, alevler parladı. Üst katın yandığını görmedim. Komşular seslenince fark ettim. Böyle olacağını bilseydim gaz dökmezdim" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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yangın Manisa

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