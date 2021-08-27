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Bağcılar'da alkollü sürücü dehşeti! Hatalı dönüş motosikletliyi canından etti

27.08.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da alkollü otomobil sürücüsü, hatalı dönüş yaptığı esnada motosikletli kuryeye çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, kask takmayan motosikletli hastanede hayatını kaybetti. Bağcılar polisi tarafından gözaltına alınan ve 1.24 promil alkollü çıkan sürücü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 01.45 sıralarında Bağcılar İnönü Mahallesi’de üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde otomobille seyreden Hakan Metecan G., sokağa hatalı bir şekilde dönüş yaptı. O esnada motosikletle cadde üzerinde seyreden kurye Fırat Erzen, otomobille çarpıştı. Kaza sonucu havalanarak yere savrulan Fırat Erzen, ağır şekilde yaralandı.

KASK TAKMAYAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Erzen’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla bilinci kapalı bir şekilde Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak Erzen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen gencin Gaziosmanpaşa’da ailesiyle birlikte kebapçı dükkanı işlettiği ve aynı zamanda kuryelik yaptığı öğrenildi.

ALKOLLÜ ÇIKAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan Bağcılar polisinin yaptığı incelemede Erzen’in kask takmadığı, kaskın motosikletin üstünde durdurduğu tespit edildi. Kaza mahallinde çalışma yapan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, grafikerlik yaptığı öğrenilen otomobil sürücüsü Hakan Metecan G.’yi gözaltına alarak ilk olarak sağlık raporu için hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler sonucunda sürücünün 1.24 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis merkezinde “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan işlemi yapılarak adliyeye sevk edilen Hakan Metecan G. tutuklanarak Metris cezaevine gönderildi.

FECİ KAZA KAMERADA

Bağcılar’da alkollü sürücünün motosikletliye çarptığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, motosikletlinin hızla ilerlediği sırada otomobilin dönüş yaparak motosikletliye vurduğu görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bağcılar
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