Bağcılar'da arıza yapan aracın yanında bekleyenlere başka araç çarptı! Yaralılar var

Kaza, saat 18.40 sıralarında Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Yanyol Caddesi Halkalı İstikametinde meydana geldi. Hafif ticari araç arıza yapması nedeniyle şoförü Ferdi T. tarafından yolun sağ şeridine çekildi.

Araç içerisinde bulunan 4 kişi dışarı çıkarak yol kenarında yardım bekledi. O sırada aynı istikamette seyreden hafif ticari araç, önce bariyerlere ardından da yayalara çarptı.

2'Sİ AĞIR 5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI!

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2'si ağır 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır