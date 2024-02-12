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  4. Bağcılar'da kaza! Hafriyat kamyonu aydınlatma direğine çarptı

Bağcılar'da kaza! Hafriyat kamyonu aydınlatma direğine çarptı

12.02.2024 23:51 | Son Güncelleme:
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Bağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonra sıkışan kamyon şoförünü itfaiye ekipleri kurtardı.

Bağcılar'da kaza! Hafriyat kamyonu aydınlatma direğine çarptı

Kaza, saat 21.00 sıralarında O-3 Avrupa Otoyolu Göztepe Mahallesi mevkii Ankara istikametinde yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç.'nin kullandığı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Y.Ç. kazanın ardından devrilen kamyonda sıkıştı.

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VİNÇ YARDIMIYLA BULUNDUĞU YERDEN KALDIRILDI!

İhbar üzerine olay yerin itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kamyonda sıkışan Y. Ç. kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyon İBB'ye ait vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar kaza
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