Bağcılar'da minibüs sürücüsü polise saldırdı! Olay yaratan görüntüler anbean kamerada

İstanbul Bağcılar'da vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Bekleme halindeki minibüslere ceza keseceğini belirten polis memuru hiç ummadığı bir tepki ile karşılaştı.
Polis memuru önce bir şoför tarafından yumruklanırken, daha sonra araçtaki şoför de polise saldırmaya başladı.
Polisin zor durumda kaldığı o anlara kısa sürece olay yerine intikal eden yunus timleri müdahale etti.
Yunus timlerinin devreye girmesiyle, polislere saldıran şahıslar kıskıvrak yakalandı.
Video kaydında, çevrede toplanan vatandaşların polise saldıranlara tepki gösterdikleri duyuluyor.
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