Bağcılar'da minibüs sürücüsü polise saldırdı! Olay yaratan görüntüler anbean kamerada

İstanbul Bağcılar'da vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Bekleme halindeki minibüslere ceza keseceğini belirten polis memuru hiç ummadığı bir tepki ile karşılaştı.

POLİS MEMURUNA SALDIRDI

Polis memuru önce bir şoför tarafından yumruklanırken, daha sonra araçtaki şoför de polise saldırmaya başladı.

YUNUS EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Polisin zor durumda kaldığı o anlara kısa sürece olay yerine intikal eden yunus timleri müdahale etti.

Yunus timlerinin devreye girmesiyle, polislere saldıran şahıslar kıskıvrak yakalandı.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Video kaydında, çevrede toplanan vatandaşların polise saldıranlara tepki gösterdikleri duyuluyor.



