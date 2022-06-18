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  4. Bağcılar'da minibüs sürücüsü polise saldırdı! Olay yaratan görüntüler anbean kamerada

Bağcılar'da minibüs sürücüsü polise saldırdı! Olay yaratan görüntüler anbean kamerada

18.06.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da çekildiği belirtilen ve sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü gündem yarattı. Görüntülerde polisin ceza kesmek için durdurduğu minibüsün sürücüsünün bir anda görevli memura saldırdığı yer alıyor. Tekme ve yumruklarla yapılan saldırıyı fark eden yunus timleri hemen müdahale ederken, sürücüyü gözaltına alıyor.

Bağcılar'da minibüs sürücüsü polise saldırdı! Olay yaratan görüntüler anbean kamerada

İstanbul Bağcılar'da vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Bekleme halindeki minibüslere ceza keseceğini belirten polis memuru hiç ummadığı bir tepki ile karşılaştı.

POLİS MEMURUNA SALDIRDI

Polis memuru önce bir şoför tarafından yumruklanırken, daha sonra araçtaki şoför de polise saldırmaya başladı.

YUNUS EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Polisin zor durumda kaldığı o anlara kısa sürece olay yerine intikal eden yunus timleri müdahale etti.

Yunus timlerinin devreye girmesiyle, polislere saldıran şahıslar kıskıvrak yakalandı.

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VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Video kaydında, çevrede toplanan vatandaşların polise saldıranlara tepki gösterdikleri duyuluyor.


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sosyal medya polis Bağcılar
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