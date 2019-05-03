Bağcılar’da ibadethaneler Ramazan Ayı öncesi temizlendi

Ramazan Ayı öncesi Bağcılar Belediyesi tarafından ilçede bulunan 100 cami ve mescit baştan aşağı temizlenerek Ramazan ayı için hazır hale getirildi. Temizlikleri tamamlanan ve haşerelere karşı ilaçlanan ibadethanelerin her bir köşesine gül suyu sıkıldı.

Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerinin Ramazan-ı Şerif ayının manevi atmosferini daha huzurlu yaşayabilmesi ve ibadetlerini huşu içerisinde yerine getirebilmesi için ibadethanelerde temizlik seferberliği başlattı. Bu kapsamda Çevre Koruma Müdürlüğü’ne bağlı 10’ar kişilik iki ekip tarafından ilçedeki cami ve mescitlerden oluşan toplam 100 ibadethane temizlendi. Bu kapsamda ekipler, ilk başta ibadethanelerin içinde kuru temizlik yaparak işe başlıyor. Halılar tek tek yıkanırken fayans ve mermerler de siliniyor. Çalışmalar sırasında kütüphane ve ayakkabılıklar da detaylıca temizleniyor. Mihrap, minber, balkon ve avizeler de büyük bir özenle temizleniyor.

Ekipler, haşerelere karşı da bütün önlemlerini alıyor. Önce cami çevresi ve içerisi ardından da şadırvan, abdesthane, kapı, pencere, ayakkabılıklar, mihrap, minber ve vaaz kürsüsüne ilaç sıkılarak haşereler yok ediliyor. Baştan aşağı pırıl pırıl bir hale getirilen caminin her bir tarafına gül suyu sıkılarak görev tamamlanıyor.