HABER

Bağcılar’da ibadethaneler Ramazan Ayı öncesi temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:34 | Son Güncelleme

Ramazan Ayı öncesi Bağcılar Belediyesi tarafından ilçede bulunan 100 cami ve mescit baştan aşağı temizlenerek Ramazan ayı için hazır hale getirildi.

Bağcılar’da ibadethaneler Ramazan Ayı öncesi temizlendi

Ramazan Ayı öncesi Bağcılar Belediyesi tarafından ilçede bulunan 100 cami ve mescit baştan aşağı temizlenerek Ramazan ayı için hazır hale getirildi. Temizlikleri tamamlanan ve haşerelere karşı ilaçlanan ibadethanelerin her bir köşesine gül suyu sıkıldı.

Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerinin Ramazan-ı Şerif ayının manevi atmosferini daha huzurlu yaşayabilmesi ve ibadetlerini huşu içerisinde yerine getirebilmesi için ibadethanelerde temizlik seferberliği başlattı. Bu kapsamda Çevre Koruma Müdürlüğü’ne bağlı 10’ar kişilik iki ekip tarafından ilçedeki cami ve mescitlerden oluşan toplam 100 ibadethane temizlendi. Bu kapsamda ekipler, ilk başta ibadethanelerin içinde kuru temizlik yaparak işe başlıyor. Halılar tek tek yıkanırken fayans ve mermerler de siliniyor. Çalışmalar sırasında kütüphane ve ayakkabılıklar da detaylıca temizleniyor. Mihrap, minber, balkon ve avizeler de büyük bir özenle temizleniyor.

Ekipler, haşerelere karşı da bütün önlemlerini alıyor. Önce cami çevresi ve içerisi ardından da şadırvan, abdesthane, kapı, pencere, ayakkabılıklar, mihrap, minber ve vaaz kürsüsüne ilaç sıkılarak haşereler yok ediliyor. Baştan aşağı pırıl pırıl bir hale getirilen caminin her bir tarafına gül suyu sıkılarak görev tamamlanıyor.

“Mübarek Ramazan ayını temiz bir şekilde karşılıyoruz”
Temizlik imanın yarısıdır diyerek sözlerine başlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi: “Mübarek Ramazan ayını temiz bir şekilde karşılıyoruz. Bu ayda insanlar camilere daha yoğun gidiyorlar. Bu yüzden hemşehrilerimizin ibadetlerini gönül rahatlığı içerisinde yerine getirmeleri için ibadethanelerimizin temizliğini yapıyoruz. Yıl içinde rutin olarak temizliklerini yapıyoruz ama bu ayda biraz daha önem gösteriyoruz” dedi.

Bağcılar’da ibadethaneler Ramazan Ayı öncesi temizlendi

Bağcılar’da ibadethaneler Ramazan Ayı öncesi temizlendi

Bağcılar’da ibadethaneler Ramazan Ayı öncesi temizlendi

Bağcılar’da ibadethaneler Ramazan Ayı öncesi temizlendi

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Vanlı yüzücü kızlar, Türkiye finaline yükseldiVanlı yüzücü kızlar, Türkiye finaline yükseldi
Yayalara öncelik vermeyen sürücülere ceza yağdıYayalara öncelik vermeyen sürücülere ceza yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında konuşuyor

Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında konuşuyor

Son dakika! Ayvalık’ta tekne faciası: Çok sayıda ölü var

Çok sayıda ölü! Aralarında çocuklar da var

Türkiye'den NATO'ya tepki: Katılmayacağız

Türkiye'den NATO'ya tepki: Katılmayacağız

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

Dünyaca ünlü plaj bu kez kitapseverlere ev sahipliği yaptı

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Nazlı Ilıcak kararı

Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında 150 sanık için müebbet hapis istemi

Atatürk Havalimanı davasında istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.