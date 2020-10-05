HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bağdat Uluslararası Havalimanı ve Yeşil Bölge yakınlarında roketli saldırı

Bağdat Uluslararası Havalimanı ve Yeşil Bölge yakınlarında roketli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 11:07 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Bağdat Uluslararası Havalimanı ve korunaklı Yeşil Bölge yakınlarında roketli saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı etrafına 2 katyuşa roketi düştüğü duyuruldu.Roketlerin herhangi bir hasara yol açmadığı belirtilirken, aynı saatte hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge yakınlarına da başka bir roket düştüğü bildirildi.Irak’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu bölgeleri hedef alan saldırılarda artış yaşandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Bağdat Uluslararası Havalimanı ve korunaklı Yeşil Bölge yakınlarında roketli saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı etrafına 2 katyuşa roketi düştüğü duyuruldu.
Roketlerin herhangi bir hasara yol açmadığı belirtilirken, aynı saatte hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge yakınlarına da başka bir roket düştüğü bildirildi.
Irak’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu bölgeleri hedef alan saldırılarda artış yaşandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı Süpermarkette panik anları! Herkes kaçmaya başladı
Azerbaycan ilerliyor! 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldıAzerbaycan ilerliyor! 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı
KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuru tarihleri bitiyor!KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans başvuru tarihleri bitiyor!
1/
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Tuba Büyüküstün kızlarıyla çekilen fotoğrafları paylaştı
Tuba Büyüküstün kızlarıyla çekilen fotoğrafları paylaştı
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Diğer Haberler
Azerbaycan ilerliyor! 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı
Azerbaycan ilerliyor! 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
Kızılırmak'ın su seviyesi düştü
Türkiye'nin en uzun nehrinde su seviyesi düştü
Kahramanmaraş’ta bataklığa saplanan adamı itfaiye kurtardı
Bataklığa saplanan adamı itfaiye kurtardı
Son dakika DEAŞ'a yönelik MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!
Kadir Şeker'in savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.