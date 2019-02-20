"Bağımsız bir ülkeye doğrudan müdahale BM kriterlerine aykırı"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin askeri müdahale tehditlerini Venezuela'daki muhalefet destekliyor. Bağımsız bir ülkeye doğrudan müdahale edilmesi BM'nin belirlediği kriterlerine aykırıdır." dedi.
Lavrov ve Zambiya Dışişleri Bakanı Joe Malanji, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıl dönümü kapsamında Moskova'da bir araya gelmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Gazetecilerin sorusu üzerine Venezuela'daki durumdan endişe duyduğunu belirten Lavrov, "ABD'nin askeri müdahale tehditlerini Venezuela'daki muhalefet destekliyor. Bağımsız bir ülkeye doğrudan müdahale edilmesi BM'nin belirlediği kriterlere aykırıdır." diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Venezuela'daki sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine işaret etti.
Zambiya Dışişleri Bakanı Malanji de görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ele alındığını aktardı.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum