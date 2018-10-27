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Bağırsağı gelişmeyen buzağıya hayat kurtaran ameliyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 18:12 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta doğuştan kalın bağırsağı gelişmediği için dışkılayamayan buzağı ameliyatla sağlığına kavuştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde doğuştan kalın bağırsağı gelişmediği için dışkılayamayan buzağı, yaklaşık 5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde yaşayan Mustafa Ah, 2 gün önce dünyaya gelen buzağının sancılarından şüphelenerek hayvanı veteriner hekime götürdü.

Ereğli ilçesindeki Veteriner Hüseyin Demircan, muayene ve tetkikler sonucu, hayvanın kalın bağırsağı gelişmediği için dışkısını yapamadığını belirleyerek, acil ameliyata alınmasına karar verdi.

Veteriner tıp merkezinde yapılan yaklaşık 5 saatlik ameliyatla hayvan sağlığına kavuştu.

Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buzağının kendilerine getirildiğinde yürüyemeyecek durumda olduğunu, muayene, radyografi ve diğer tetkikler sonucu anomalili doğduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Buzağının kalın bağırsağı kapalı doğduğunu ve gelişmediğini belirlemeleri üzerine acil ameliyata karar verdiklerini anlatan Demircan, "2 gün olmuş doğalı. Hayvanın sahibi bize ulaşarak, dışkısının yapamadığını söyledi. 'Dışkı deliğinin olup olmadığını' sorduk. Kendisi, 'olmadığını' söyledi. Bir an evvel bize gelmesini istedik. Geldiğinde kalın bağırsaklarının açılma bölgesinde olmadığını gördük. Acil operasyona aldık. Buzağımız sağlığına kavuştu, şimdi yeşil çayırlara koşarak geri dönecek." dedi.

Buzağının sahibi Mustafa Ah da ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını, 2 günlük hayvanın uzun süren ameliyatla yeniden sağlığı kavuşmasından mutlu olduğunu belirterek, veteriner Demircan'a teşekkür etti.

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