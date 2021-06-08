Bağırsak düğümlenmesi tedavisi ve belirtileri nelerdir? Bağırsak düğümlenmesi neden olur?

Bağırsak düğümlenmesi tedavisinde ağırlıklı olarak ameliyatsız yöntemler tercih edilir. Burundan mideye giden bir mide sondasının takılması, damardan hastaya bol miktarda sıvının verilmesi tercih edilir. Bu yöntemlerle ameliyatsız olarak çözülmeye çalışılır. Bağırsak düğümlenmesi tedavisinde vakaların yüzde 80 ile 90'ında bu şekilde çözüm üretebilmek olasıdır.
Bu yöntemler başarılı olunmuyorsa, geriye tek çözüm yöntemi olarak ameliyat kalır.
Bağırsak düğümlenmesi tedavisinde amaç bağırsaktaki tıkanıklıkları ortadan kaldırarak bağırsak fonksiyonlarını geri getirmektir. Bunun sağlanabilmesi için ameliyatsız tedavi yöntemleri sonucunda başarı sağlanmıyorsa geride kalan tek yöntem ameliyat olur. Zaman kaybetmeden gerçekleştirilen bağırsak düğümlenmesi ameliyatında bağırsağın yapışan kısımları temizlenerek geride kalan iki ucu birleştirilir. Açık cerrahi uygulaması ile gerçekleştirilen bağırsak düğümlenmesi ameliyatı bazı vakalarda laparoskopik cerrahi yöntemiyle de gerçekleştirilebilir. Bağırsak düğümlenmesi tedavisinde ameliyat sonrası stomaya ihtiyaç duyulabilir. Bağırsak düğümlenmesi tedavisinde olumlu sonuç alabilme noktasında erken tanı büyük önem taşır. Erken tanı konulamayan bağırsak düğümlenmelerinde enfeksiyon ve sepsis gibi komplikasyonlar ciddi sonuçlar doğurabilir.
Bağırsak tıkanıklığı belirtileri ani şekilde ve çok şiddetli olarak kendini gösterebilir. Bağırsak düğümlenmesi nedeniyle tıkanan bağırsakta gaz ve sıvı, şiddetli ağrılara neden olur. Bağırsak düğümlenmesi belirtilerinin ilerlemesi durumunda, hastada kan iletiminin kesilmesine bağlı olarak dokuda ölüm gerçekleşebilir. En yaygın bağırsak düğümlenmesi belirtileri şu şekilde sıralanabilir:
Bağırsak tıkanıklığı çocuklarda görüldüğünde şu belirtilerle kendini gösterir:
Okuyucu Yorumları 0 yorum