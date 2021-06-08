Bağırsak düğümlenmesi tedavisi ve belirtileri nelerdir? Bağırsak düğümlenmesi neden olur?

Bağırsak düğümlenmesi tedavisinde ağırlıklı olarak ameliyatsız yöntemler tercih edilir. Burundan mideye giden bir mide sondasının takılması, damardan hastaya bol miktarda sıvının verilmesi tercih edilir. Bu yöntemlerle ameliyatsız olarak çözülmeye çalışılır. Bağırsak düğümlenmesi tedavisinde vakaların yüzde 80 ile 90'ında bu şekilde çözüm üretebilmek olasıdır.

Bu yöntemler başarılı olunmuyorsa, geriye tek çözüm yöntemi olarak ameliyat kalır.

Bağırsak düğümlenmesi tedavisinde amaç bağırsaktaki tıkanıklıkları ortadan kaldırarak bağırsak fonksiyonlarını geri getirmektir. Bunun sağlanabilmesi için ameliyatsız tedavi yöntemleri sonucunda başarı sağlanmıyorsa geride kalan tek yöntem ameliyat olur. Zaman kaybetmeden gerçekleştirilen bağırsak düğümlenmesi ameliyatında bağırsağın yapışan kısımları temizlenerek geride kalan iki ucu birleştirilir. Açık cerrahi uygulaması ile gerçekleştirilen bağırsak düğümlenmesi ameliyatı bazı vakalarda laparoskopik cerrahi yöntemiyle de gerçekleştirilebilir. Bağırsak düğümlenmesi tedavisinde ameliyat sonrası stomaya ihtiyaç duyulabilir. Bağırsak düğümlenmesi tedavisinde olumlu sonuç alabilme noktasında erken tanı büyük önem taşır. Erken tanı konulamayan bağırsak düğümlenmelerinde enfeksiyon ve sepsis gibi komplikasyonlar ciddi sonuçlar doğurabilir.