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Bağırsak sağlığı karakterinizi belirliyor

12.03.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağırsakla ilgili yapılan çalışmalar şaşırtıcı sonuçlar vermeye devam ediyor. Daha önce bağırsakların cinsel hayatı ve beyini etkilediği sonuçları ortaya çıkmıştı. Bu etkiler sonrası bilim dünyası bağırsakları ve bağırsakların etki alanlarını mercek altına aldı. Bu sefer de bağırsaklarda yaşayan bakterilerin karakteri etkileyebileceğine dair bulgular bulundu.

Bağırsak sağlığı karakterinizi belirliyor

Bağırsak sağlığının karakterinizi etkileyebileceği muhtemelen aklınızın ucuna dahi gelmezdi. Ancak bilimsel araştırmalar gösteriyor ki bağırsaklardaki mikroplar belirli kişilik özelliklerinde belirli rol oynuyor.

Nutrient dergisinde yayınlanan çalışmada bir kişinin karakterini belirleyen unsurlar arasında bağırsak mikrobiyomunun olabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar, kişiliği oluşturan dört farklı özelliğin bağırsak sağlığından etkilendiğini buldu.

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Araştırmaya öncülük eden Dr. Ali Boolani, bu bağlantıyı güçlendirmek için daha da büyük çalışmalar yapmak istiyor. Uzmanlar, antibiyotik gibi bir kişinin bağırsak mikrobiyomunu etkileyen ilaçların kişiliği de etkileyebileceğini uzun süredir tahmin ediyor.

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BAĞIRSAK ÇALIŞMALARINDAN ŞAŞIRTAN SONUÇLAR

Bağırsakla beyin arasındaki bağlantıyla ilgili bulguların ortaya çıktığı çalışmalar henüz çok yeni olsa da şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkıyor.

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Dr. Ali Boolani yaptığı açıklamada, "Bağırsak-beyin bağlantısını hâlâ öğreniyor olsak da bu keşifsel bulgulara dayanarak, bağırsak bakterileri ile özellik düzeyi enerji ve yorgunluk arasında bir bağlantı olabileceğini görebiliyoruz." dedi.


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