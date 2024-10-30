Bağırsakları temizleyen, cildi güzelleştiren shot! Her sabah aç karna içildiğinde etki ediyor

Güne zinde başlamak ve cildinizi doğal yollarla güzelleştirmek istiyorsanız her sabah aç karna içebileceğiniz bu etkili shot tam size göre. Bağırsakları temizleyip toksinlerden arındıran bu karışım cildinizi canlandırırken genel sağlığınıza da fayda sağlar.

HAVUÇ ELMA ZENCEFİL SHOT

Bu karışım bağırsakları temizliyor, cildi güzelleştiriyor. Aynı zamanda yağ yakımına destek vererek kilo vermenize de yardımcı oluyor.

Gerekli malzemeler;

1 adet elma

1 adet havuç

1 dilim taze zencefil

Yarım limon

Su

Malzemeleri blenderdan geçirin ve her sabah aç karnına 1 çay bardağı tüketin.

Bu faydalı içeceği hamileler ve mide problemi yaşayanlar tüketmemeli.

Herhangi bir kronik hastalığız varsa veya ilaç kullanıyorsanız doktorunuza danışmadan uygulamayınız.