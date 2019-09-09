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Bahamalar'da hükümet afetzedelere yardım etmemekle suçlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 12:56 | Son Güncelleme

Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da kurban sayısının örtbas edildiği iddiaları da gündeme geldi - Bahamalar Sağlık Bakanı Duane Sands, iddiaları yalanlayarak önceliklerinin ölü sayısını tespit etmek değil kayıpları bulmak ve ihtiyaç duyanlara yardım etmek olduğunu söyledi

Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da hükümet afetzedelere yardım etmemek ve yağmalamayı önleyememekle suçlanıyor.

BBC'nin haberine göre, Bahamalar'a bağlı Abaco Adaları'nın sakinleri, hükümeti afetzedelere yardım etmemek ve yağmalamayı önleyememekle suçlarken, yetkililerin resmi olarak 43 olduğu açıklanan kurban sayısını örtbas ettiği iddiaları da gündeme geldi.

Tepeto Davis adlı bir vatandaş, yaralıları taşımak için hurdaya dönmüş araçlardaki benzinleri kullanmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Yiyecek yok, ilaç yok, su yok. Burada acı çekiyoruz ve kimse bizi umursamıyor." diye konuştu.

Bahamalar Sağlık Bakanı Duane Sands ise Miami Herald gazetesine yaptığı açıklamada, kasırgada ölenlerin sayısının örtbas edildiği iddialarını yalanlayarak, önceliklerinin, ölü sayısını tespit etmek değil kayıpları bulmak ve ihtiyaç duyanlara yardım etmek olduğunu söyledi.

Ada ülkesinde yüzlerce kişi hala kayıp olduğundan kasırgada ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

Birleşmiş Milletler'e göre, Bahamalar'da yaklaşık 70 bin kişi, gıda ve barınma ihtiyacı içinde bulunuyor.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü de ülkede içme suyu kirlenmiş olabileceğinden su kaynaklı salgın hastalıkların patlak verebileceği uyarısı yaptı.

Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran Dorian Kasırgası, büyük hasara neden olmuş, ada ülkesinde binlerce kişi de evsiz kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
bahamalar DORİAN KASIRGASI

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