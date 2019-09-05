HABER

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 03:27 | Son Güncelleme

Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırgada 7 olarak açıklanan ölü sayısı 20'ye çıktı

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Bahamalar Sağlık Bakanı Duane Sands, yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle 7 olarak açıklanan ölü sayısının 20'ye çıktığını ve sayının daha da artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırga, can kaybına ve büyük hasara neden oldu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yayımladığı görüntüler, kasırganın Bahamalar'da neden olduğu tahribatın boyutunu ortaya koyuyor.

- 70 bin kişin acil insani yardıma ihtiyacı var

Kasırganın vurduğu Bahamalar'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis de Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü açıkladı.

- Kasırga ABD'ye doğru ilerliyor

Kategori 2 seviyesine gerileyen ve ABD'nin doğu yakasına doğru ilerleyen Dorian Kasırgası'nın Florida ve Georgia eyaletlerini vurması, ayrıca Güney ve Kuzey Carolina da etkili olması bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden ancak hala tehdit oluşturmayı sürdürdüren ve saatteki hızı 177 kilometreye gerileyen kasırganın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Kasırga nedeniyle Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde çok sayıda uçak seferi iptal edilirken, Kuzey Karolina eyaletinde ise zorunlu tahliyeler yapıldı.

- AA hazırlıkları yerinde takip ediyor

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri de ABD'ye ilerleyen kasırganın etkili olacağı eyaletlerdeki hazırlıkları yerinde takip ediyor.

AA, kasırga süresince başta Florida olmak üzere birçok eyaletten canlı yayınlar yapacak, anlık fotoğraf ve görüntü servis edecek.

PARTNERReynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...Reynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
İstanbul'da dehşet anları! Akan trafikte kurşun yağdırdılar!İstanbul'da dehşet anları! Akan trafikte kurşun yağdırdılar!
Sahibinin elinden kaçınca olanlar oldu! Ekipler atı kurtarmak için seferber oldu!Sahibinin elinden kaçınca olanlar oldu! Ekipler atı kurtarmak için seferber oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bahamalar DORİAN KASIRGASI

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Erkek olan Neslihan Doğrusöz'den Demet Akalın'a cevap

Erkek olan Neslihan Doğrusöz'den Demet Akalın'a cevap

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Erdoğan 'Hepsi birer proje' dedi ve açıkladı: Sonu hüsran olmuştur

Erdoğan 'Hepsi birer proje' dedi ve açıkladı: Sonu hüsran olmuştur

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet dakikaları! Kovaladıkları araca kurşun yağdırdılar!

İstanbul'da dehşet anları! Akan trafikte kurşun yağdırdılar!

Sahibinin elinden kaçınca olanlar oldu! Ekipler atı kurtarmak için seferber oldu!

Sahibinin elinden kaçınca olanlar oldu! Ekipler atı kurtarmak için seferber oldu!

İzmir’de 72 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’de 72 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika: İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı

4 Eylül 2019 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları

1 milyon TL'nin sahibi belli oldu

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.