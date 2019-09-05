Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Bahamalar Sağlık Bakanı Duane Sands, yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle 7 olarak açıklanan ölü sayısının 20'ye çıktığını ve sayının daha da artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırga, can kaybına ve büyük hasara neden oldu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yayımladığı görüntüler, kasırganın Bahamalar'da neden olduğu tahribatın boyutunu ortaya koyuyor.

- 70 bin kişin acil insani yardıma ihtiyacı var

Kasırganın vurduğu Bahamalar'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis de Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü açıkladı.

- Kasırga ABD'ye doğru ilerliyor

Kategori 2 seviyesine gerileyen ve ABD'nin doğu yakasına doğru ilerleyen Dorian Kasırgası'nın Florida ve Georgia eyaletlerini vurması, ayrıca Güney ve Kuzey Carolina da etkili olması bekleniyor.