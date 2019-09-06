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Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 05:16 | Son Güncelleme

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi.

Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian Kasırgası, Bahamalar'da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kaldı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar'da ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bahamalar'da 70 bin kişinin acil gıda ve temiz içme suyuna ihtiyaç duyduğunu bildiren Birleşmiş Milletler, bölgeye 8 ton gıda yardımı gönderecek.

ABD'nin doğu kıyılarına ulaşan, güç kazanarak kategori 3'e yükselen ve bir süre sonra yeniden kategori 2 seviyesine gerileyen Dorian Kasırgası, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde etkili olmaya devam ediyor.

Şiddetli rüzgar ve yağmur Güney Carolina eyaletinin Charleston kentinde sel ve su baskınlarına neden olurken, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde 220 binden fazla ev ve iş yerinde de elektrik kesintileri yaşandı.

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ABD bahamalar DORİAN KASIRGASI

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